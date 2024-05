Euro 2024 ‍: Kane forfait, l'Angleterre retient son souffle

Dans : Euro 2024.

Par Hadrien Rivayrand

Harry Kane sort d'une saison très frustrante avec le Bayern Munich. S'il a cartonné sur le plan individuel, on ne peut malheureusement pas en dire autant des Bavarois.

Le sort s'acharne sur Harry Kane. En quittant Tottenham l'été dernier, l'international anglais rêvait de titres et de gloire au Bayern Munich. Mais rien de tout ceci ne s'est passé cette saison. Les Bavarois ne remporteront aucun titre. Pire, ils ont même terminé troisième de Bundesliga. Pourtant, Kane s'est donné les moyens de réussir pour ses débuts avec le Bayern. En 44 matchs disputés toutes compétitions confondues, l'ancien des Spurs a trouvé le chemin des filets à 45 reprises, sans oublier 12 passes décisives délivrées. Mais voilà, rien n'y a fait pour lui. Et pour ne rien arranger, il pourrait désormais hypothéquer ses chances de titre avec... la sélection anglaise.

Harry Kane à l'Euro, c'est très mal parti

Selon les informations de Bild, Harry Kane pourrait en effet dire au revoir à une présence à l'Euro 2024 aves les Three Lions. La raison ? Une blessure au dos contractée lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Le média indique que les douleurs de l'Anglais ont du mal à partir et continuent donc de le gêner au quotidien. Récemment devant la presse, Thomas Tuchel indiquait d'ailleurs sur le sujet : « Nous avons essayé des injections et des traitements. Le dos est complètement fermé. Cela s’est aggravé et a continué à se manifester par de petits mouvements quotidiens. Il n’y a aucune chance qu’il s’entraîne simplement ». L'Angleterre, parmi les favorites de l'Euro 2024 en Allemagne, va donc croiser les doigts pour espérer remettre sa star sur pieds dans les temps. Et ce n'est pas encore garanti... Pour rappel, les hommes de Gareth Southgate seront dans la poule de la Slovénie, du Danemark et de la Serbie.