Courtois à l'Euro 2024, la Belgique supplie son sélectionneur

Par Mehdi Lunay

Décisif en finale de la Ligue des champions samedi, Thibaut Courtois a montré qu'il n'avait pas perdu ses qualités. Néanmoins, il ne jouera pas l'Euro 2024 avec la Belgique à cause de tensions avec son sélectionneur. Incompréhensible pour les Belges.

Malgré deux graves blessures au genou et une saison quasi blanche, Thibaut Courtois a prouvé samedi qu'il faisait encore partie des meilleurs gardiens de la planète. Le portier belge a écœuré les attaquants du Borussia Dortmund en première période. Une forme éblouissante qui a profité au Real Madrid, au contraire de la Belgique. En effet, Courtois ne disputera pas l'Euro 2024. Officiellement absent de la liste pour ses problèmes physiques, il paye surtout sa relation orageuse avec le sélectionneur Domenico Tedesco. En juin 2023, Courtois avait quitté un rassemblement de la sélection puisqu'il n'avait pas obtenu le brassard de capitaine qu'il réclamait tant.

Courtois peut-il être appelé sur le gong ?

Si sa mise à l'écart a pu se comprendre d'un point de vue humain, elle est insupportable sur le plan sportif. La finale de samedi a confirmé le talent de Courtois, sa forme et surtout son importance pour une sélection aussi ambitieuse que la Belgique. Plusieurs observateurs réclament qu'il intègre la liste finale de la Belgique pour l'Euro 2024. C'est le cas du journaliste de la DH Simon Hamoir qui a même rédigé une lettre ouverte à destination de Tedesco dans le quotidien sportif belge.

Cher Domenico, il reste quatre jours pour convaincre Thibaut https://t.co/BHu337vAzk — DH les Sports + (@ladh) June 2, 2024

Il ouvre son article par cette injonction « Cher Domenico, il reste quatre jours pour convaincre Thibaut ». Elogieux envers Courtois après sa finale, il estime qu'il n'est pas possible pour la Belgique de renoncer à prendre son célèbre gardien pour l'Euro 2024. Il enjoint ainsi le sélectionneur allemand des Diables Rouges à faire le premier pas et à enterrer la hache de guerre le plus rapidement possible. Même si Thibaut Courtois peut encore intégrer la liste belge, celle-ci ne comportant que 25 noms et 3 gardiens, il est difficile d'imaginer un rebondissement de dernière minute. En effet, le père du gardien madrilène a indiqué auprès d'un média flamand que les deux hommes venaient de se voir à Madrid. Au vu de la liste belge, cette entrevue n'a semble t-il pas été très fructueuse.