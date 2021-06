L’Euro de Danilo fait flipper le PSG

Dans : Euro 2021.

Peu convaincant avec le PSG, Danilo Pereira ne fait pas mieux avec le Portugal. Il pourrait perdre sa place contre la France.

Il n’y a pas que la France qui a été bousculée par les virevoltants hongrois. Avant de s’imposer 3-0 en fin de match, le Portugal avait beaucoup peiné, se retrouvant à quelques centimètres de se faire mener, l’ouverture du score des Magyars étant refusée par la VAR. Dans cette rencontre, Danilo Pereira avait souffert dans l’intensité et face à la vivacité de ses adversaires au milieu de terrain. Cela a été encore pire contre l’Allemagne, où le joueur du Paris SG a totalement coulé, se trouvant incapable d’enrayer les vagues de la Mannschaft, et de garder le ballon dans les pieds face au pressing. En plus de cela, il a perdu beaucoup de duel, son point fort habituel. Une performance qui peut légitimement inquiéter au PSG, où Danilo Pereira sort d’une saison moyenne, et peine à justifier son transfert du FC Porto pour 20 ME bonus compris. Même inquiétude au sein du Portugal, où on se demande où est passé le milieu de terrain capable de dominer ses adversaires de la tête et des épaules.

« Les deux milieux ont réalisé une très mauvaise prestation. Si on analyse les quatre buts de l’Allemagne, à chaque fois tu cherches où sont Danilo et William... Danilo est très important pour Fernando Santos. Il peut remplir différentes missions au milieu ou en tant que troisième défenseur central, mais il est aussi dans l’obligation de confirmer sa place », a expliqué dans Le Parisien, Luis Cristovao, journaliste pour Eleven Sports et SIC. Une analyse qui pourrait déboucher sur une mise à l’écart d’au moins un des deux milieux en double pivot, histoire de changer les batteries et de rappeler que Danilo Pereira, souvent considéré comme un intouchable de Fernando Santos, ne l’est plus vraiment désormais.