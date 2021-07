Euro 2021 : Des fans anglais sont vraiment entrés sans ticket

Dans : Euro 2021.

De violents incidents ont éclaté à différentes portes du stade de Wembley dimanche avant la finale Angleterre-Italie. Et contrairement ce que les autorités ont prétendu, des supporters sont réellement entrés sans ticket.

L’Angleterre et l’Irlande travaillent toujours à une candidature commune pour l’accueil du Mondial 2030, mais ce qui est certain c’est que les scènes vécues dimanche autour du stade de Wembley ne seront pas du goût de la FIFA. Sur de nombreuses vidéos, on a vu des supporters anglais se battre avec les stadiers et les forces de l’ordre afin de rentrer de force dans le stade où se jouait la tant attendue finale de l’Euro entre l’Italie et les Three Lions. Et s’il semblait que certains fans avaient réussi à pénétrer dans les tribunes, les responsables du stade de Wembley ont rapidement repoussé cette hypothèse en affirmant que ces vifs incidents avaient eu lieu au moment d’un premier filtrage, mais qu’ensuite tout s’était bien passé. Cependant, plusieurs médias anglais ont remis en cause cette version, affirmant que ces « assaillants » n’avaient eu aucun scrupule à s’installer dans la partie du stade réservée aux handicapés.

Journaliste pour la BBC, Alistair Magowan a même discuté directement avec un supporter entré dans Wembley sans présenter un ticket…qu’il avait pourtant en sa possession. « C’est un échec total de la police et des organisateurs d'un grand événement tel que l’Euro. Il n'y avait pas de périmètre de sécurité, pas de contrôle des billets, pas de police et à peine des stewards. Je suis effectivement entré dans le stade sans billet. J'en avais un, mais mon billet n'a pas été activé, parce que les stewards ont simplement renoncé à faire le contrôle Covid et ils n’ont donc pas activé mon ticket. Les files d'attente étaient énormes. Comme mon billet n'a pas été activé, je me suis juste faufilé à travers les tourniquets avec un ami qui en avait un aussi. Je dis depuis des années que vous pouvez entrer à Wembley sans billet si un ami en a un. Dans aucun autre tournoi au monde, vous ne pouvez vous approcher aussi près sans ticket », a confié ce supporter anglais désolé de ce qu’il a vu à Wembley et qui a confié avoir côtoyé plusieurs autres fans qui eux avaient forcé le passage et sans aucun ticket. De son côté, la FA a annoncé ce lundi qu'elle ouvrait une enquête pour tenter de comprendre comment cette invastion avait été rendue possible.