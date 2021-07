Officiel : L'UEFA dévoile l'équipe type de l'Euro

Dans : Euro 2021.

Deux jours après le sacre de l’Italie en finale de l’Euro contre l’Angleterre, l’UEFA a dévoilé le onze-type de la compétition… sans grande surprise.

Lundi, le diffuseur officiel BeInSports avait communiqué une équipe-type de l’Euro très surprenante avec la présence de joueurs tels que Paul Pogba, Granit Xhaka ou encore Cristiano Ronaldo et Kasper Dolberg. Ce onze sans cohérence n’avait pas manqué de surprendre les observateurs. Ce mardi, l’UEFA a dévoilé un onze-type de l’Euro beaucoup plus logique avec une forte présence de joueurs anglais et italiens.

Le onze type de l’Euro (UEFA) : Donnarumma – Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola – Hojbjerg, Jorginho, Pedri – Chiesa, Sterling, Lukaku.