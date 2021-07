Euro : Incidents à Wembley, la police débordée

Dans : Euro 2021.

Pour la première fois depuis 1966, l’Angleterre se trouve en finale d’une grande compétition.

L’ambiance est généralement bon enfant à Londres, où les fans sont ravis d’être sur place pour soutenir leur équipe, qui affrontera l’Italie en finale de l’Euro. Mais quelques débordements ont eu lieu dans les heures approchant le grand rendez-vous. Dans la ville, des jets de fumigènes ont provoqué quelques réactions des forces de l’ordre. Aux abords de Wembley, c’est un peu plus chaud puisque des supporters locaux ont tenté de forcer un cordon de police pour accéder au stade, soit avant l’heure prévue, soit sans présenter de billets.

La jauge du stade de Londres a été portée à 60.000 spectateurs, mais bien évidemment il restera de nombreuses places vides en raison de la situation sanitaire, et des petits malins se sont dits qu’ils allaient tenter d’en profiter. Et selon plusieurs témoins sur place, de nombreux fans ont réussi à entrer dans l’enceinte de Wembley, se précipitant ensuite en masse pour prendre place dans les tribunes, face à des stadiers totalement dépassés. Des dizaines de voitures de police sont arrivées ensuite en renfort autour du stade, même si cela risque d’être difficile de trier ensuite les gens dans le stade, à deux heures du coup d’envoi. De quoi jeter une grosse ombre à ce tableau, et cela sans tenir compte bien évidemment des regroupements et des conditions sanitaires, qui ne sont pas vraiment la priorité du jour à Londres.

Des supporters anglais sans ticket qui veulent rentrer dans Wembley. 🤦pic.twitter.com/0aCMn7NU1R — Omada (@omada_app) July 11, 2021

Ontem rolou no Maracanã, hoje em Wembley. Lamentável!pic.twitter.com/hQ9RrBVzxG — Rafa Souto (@RafaSouto01) July 11, 2021

Wembley... 5 heures avant la finale... ça va être énorme !

via @XavierDomergue #England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/i50Z6Xzm6h — Bruno Constant (@Bruno_Constant) July 11, 2021