L'Italie arrache son ticket en finale !

Dans : Euro 2021.

Euro 2021 - 1/2 finale

Wembley Stadium

Italie bat Angleterre : 1-1 - 4 tirs au but à 2

Buts : Chiesa (60e) pour l'Italie; Morata (80e) pour l'Espagne

Dans la plus attendue des deux 1/2 finales de l'Euro 2021, l'Italie a fini par se qualifier après un match acharné et une séance des tirs au but (1-1, 4 à 2).

Même si le stade de Wembley n'était pas comble, il y a avait un petit parfum du monde d'avant dans ce choc entre une équipe d'Italie plutôt séduisante depuis le début de l'Euroe, et une formation espagnole qui a réussi à hausser le ton au fil des matchs. Et c'est la formation de Luis Enrique qui prenait rapidement le contrôle des opérations, sans toutefois inquiéter un Donnarumma très inspiré. La première énorme occasion était même pour la Squadra Azzurra, Emerson trouvant la transversale de Simon sur une frappe surpuissante (45e).

Au retour des vestiaires, l'équipe espagnole avait toujours le contrôle du ballon, mais sans réellement inquiéter l'Italie. Mais sur une relance rapide du gardien italien, Chiesa héritait du ballon dans la surface et d'une frappe enroulée l'attaquant de la Juventus ouvrait le score (1-0, 60e). Fort de cet avantage, on pensait que l'Italie allait réussir à obtenir son ticket pour la finale, d'autant plus que l'Espagne était un peu plus à la peine. Cependant, c'était bien mal connaître la Roja, puisque sur un une-deux Olmo-Morata, ce dernier se retrouvait seul face à Donnarumma et gagnait son duel (1-1, 80e). Le score n'évoluait plus, et la prolongation ne changeait rien, les deux formations étant au bout physiquement. Dans l'épreuve des tirs au but, si Locatelli ratait en premier, Olmo et Morata échouaient eux aussi et finalement l'Italie se qualifiait (1-1, 4 tab à 2) pour la finale dimanche prochain contre l'Angleterre ou le Danemark.