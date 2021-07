Euro : L'UEFA promet la foudre contre l'Angleterre

Dans : Euro 2021.

L'UEFA a annoncé ce mardi le lancement de plusieurs procédures disciplinaires suite aux événements intervenus avant et pendant la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie.

L’UEFA n’a nullement l’intention de passer l’éponge sur la série d’incidents qui ont émaillé la finale de l’Euro dimanche à Wembley. Il est vrai que certains supporters anglais ont hélas totalement dérapé à cette occasion. Cela a commencé avant la rencontre, lorsque des portes de Wembley ont été prises d’assaut par des dizaines de fans sans billet et qui ont réussi à entrer dans le stade, et même à s’installer dans la partie réservée aux handicapés dans le mythique stade londonien. On le sait également, des bagarres et des agressions ont eu lieu dans les coursives de Wembley, montrant que l’organisation anglaise avait été totalement débordée. Cela fera l’objet d’une enquête a annoncé l’UEFA, qui a d’autre reproches à faire à la Fédération anglaise et qui pourrait faire jouer plusieurs matchs à huis-clos à la formation battue en finale par la Squadra Azzurra.

L’UEFA n’a également pas apprécié que l’hymne italien soit sifflé, tout comme l’avait été celui du Danemark lors de la ½ finale contre l’Angleterre, et l'instance européenne a également noté l’intrusion en seconde période d’un supporter des Three Lions sur la pelouse de Wembley. A cela on ajoutera également le jet d’objets sur le terrain et l’usage d’engins pyrotechniques. L’addition risque d’être lourde pour l’Angleterre qui depuis des années fait tout pour pacifier ses stades avec réussite. Mais cela a clairement été gâché dimanche par quelques centaines de fans énervés, et l’on ne parle même pas des insultes racistes proférées sur les réseaux sociaux à l’encontre des plusieurs internationaux anglais. Ce dossier relève là de la police et quelques auteurs de ces messages ont déjà été interpellés et seront jugés.