Euro 2021 : Stéphane Guy sous le choc du crash anglais

Dans : Euro 2021.

La défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2021 a eu un parfum étrange, les Three Lions semblant être passés à côté du match face à l'Italie malgré une entame parfaite. Stéphane Guy est sidéré par les choix tactiques anglais.

Débarqué par Canal+ en décembre dernier, Stéphane Guy était sur RMC lors de l’Euro 2021, et il a donc livré son analyse après l’échec de la sélection anglaise face à l’Italie dimanche soir à Wembley. Pour le journaliste, ce résultat est plutôt logique compte tenu de la manière dont la formation de Gareth Southgate a abordé cette finale face aux joueurs italiens. Stéphane Guy estime que la performance de l’équipe d’Angleterre est totalement invraisemblable à l'occasion d’une rencontre d’un tel niveau. Et l’ancien commentateur de Canal+ d’envoyer quelques scuds sur le sélectionneur anglais et son équipe.

« 19 tirs italiens pour 6 tirs anglais, pour une équipe qui joue dans son stade à Wembley, c’est invraisemblable. Je trouve qu’il y a eu un crash de l’Angleterre, qui a dominé son Euro jusqu’à la mi-temps de la finale contre l’Italie. Et puis après, plus de son, plus d’image, plus de capacité de réaction sur le terrain à l’évidence, mais dans le management aussi. Le double changement à la dernière seconde avec Rashford et Sancho qui entrent et ratent un tir au but, c’est le symbole de cette finale. Ils sont partis pour joueur en 3-4-3 avec Kane qui décroche, ce qu’ils ont bien fait avec un but magnifique. Et puis c’est devenu un 5-3-2 et on a fini par ne plus comprendre ce que cela était », a fait remarquer, sur RMC, Stéphane Guy, qui met sur les épaules de Gareth Southgate une grosse partie de ce revers anglais en finale de l’Euro contre l’Italie.