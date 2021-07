Euro 2021 : Un pilote de F1 agressé et dépouillé à Wembley

Dans : Euro 2021.

Les organisateurs anglais de la finale de l'Euro 2021 doivent faire face à de nombreuses accusations après les incidents intervenus à Wembley. On a notamment appris que parmi les victimes de nombreux larcins, il y avait un pilote de Formule 1.

Pilote anglais de l’écurie McLaren, Lando Norris se souviendra longtemps de la finale de l’Euro entre l’Angleterre et l’Italie à laquelle il assistait dimanche à Wembley. Non pas que la défaite de l’équipe de Gareth Southagte l’ait traumatisé à ce point, mais le pilote de Formule 1 a tout simplement été agressé lors des nombreux incidents qui se sont déroulés dans les coursives de Wembley où des fans anglais ont pénétré de force.

Son écurie a confirmé ce que plusieurs médias avaient révélé, à savoir que Lando Norris avait été « impliqué dans un incident », et si McLaren précise bien que ce dernier n’a pas été blessé, l’équipe de Formule 1 indique que le jeune anglais est « secoué » et que durant cette agression, Lando Norris s’était fait voler sa montre de luxe. Depuis la finale, les révélations sur les sérieux incidents qui se sont déroulés autour et dans le stade de Wembley ne font pas la publicité d'une future candidature de l'Irlande et l'Angleterre pour le Mondial 20230.