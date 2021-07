Paris sportifs : La France est devenue folle pendant l'Euro

Dans : Euro 2021.

L’Euro 2021 n’aura pas été celui des Bleus, mais les Français ont trouvé un autre moyen de vibrer grâce aux paris sportifs. Mais les grands gagnants sont les sites concernés et l'Etat.

A en croire l’Autorité nationale des jeux, qui encadre notamment les paris sportifs en France, la somme colossale de 435 ME a été misée en ligne en France durant l’Euro 2021. C’est un record pour une compétition de sport en France, a indiqué ce mardi Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l'Autorité nationale des jeux (ANJ), au micro de BFM Business. A titre de comparaison, 330 ME avaient été pariés en ligne par les Français lors de la Coupe du monde 2018, remportée par l’Equipe de France de Didier Deschamps. « Depuis quatre ans, il y a une majorité de paris en ligne par rapport aux paris physiques. Les Français sont intéressés par les paris sportifs, ils sont intéressés par les paris sportifs en foot, et c'est une tendance qui s'est accélérée dans les dernières années » observe la présidente de l’Autorité nationale des jeux avant de poursuivre.

« On a une sorte d'emballement du pari sportif qui attire de nouveaux joueurs. L'année dernière, nous avons fait une étude pendant le confinement qui montrait qu'il y avait 5% de nouveaux joueurs. C'est aussi ça qui nous inquiète, car ces nouveaux joueurs n'ont pas forcément la culture de protection de leur activité. C'est un marché qui est entretenu par une présence médiatique très importante des opérateurs ». Sans surprise, les deux matchs qui ont attiré le plus de parieurs durant l’Euro 2021 sont deux des matchs ayant fait le plus d’audience. Le huitième de finale entre la France et la Suisse, suivi par 15 millions de téléspectateurs sur TF1 a engendré 27 ME de paris en ligne tandis que la finale entre l’Angleterre et l’Italie, suivie par 11 millions de téléspectateurs sur M6, a engendré 20 ME de paris en ligne.