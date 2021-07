L'Angleterre frappe fort et rêve encore !

Dans : Euro 2021.

Euro 2021 - Quart de finale

Stadio Olimpico - Rome

Angleterre bat Ukraine : 4 à 0

Buts : Kane (4e, 50e), Maguire (46e), Henderson (63e) pour l'Angleterre

Facile vainqueur de l'Ukraine (4-0) ce samedi à Rome, l'Angleterre visera un ticket pour la finale mercredi prochain contre le Danemark à Wembley.

Cela semblait être, sur le papier, le quart de finale le plus déséquilibré de cet Euro 2021, et cela l'a été en grande partie grâce au sérieux avec lequel l'Angleterre a abordé cette rencontre face à l'Ukraine, la seule jouée par la formation Southgate loin de Wembley. Après seulement quatre minutes de jeu, Kane donnait l'avantage (1-0) à l'Angleterre et ce n'était que le début, l'équipe ukrainienne n'ayant pas grand-chose à montrer dans ce quart de finale. Même si les Anglais ne menaient que 1-0 à la pause, ils allaient rapidement se mettre à l'abri d'une mauvaise surprise, Maguire (46e) et Kane (50e) tuant le maigre suspense. A peine entré en jeu, Henderson corsait l'addition (4-0, 63e), permettant ainsi à son sélectionneur de faire largement tourner son effectif en perspective de la demi-finale que l'Angleterre jouera mercredi à Wembley face au Danemark.