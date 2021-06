Euro : L'Angleterre terrasse l'Allemagne

Dans : Euro 2021.

A Wembley, Angleterre bat Allemagne 2-0

But pour l’Angleterre : Sterling (75e), Kane (86e)

Dans un huitième de finale qui n’a pas atteint les sommets, l’Angleterre à domicile à fait la différence par Sterling pour sortir une Allemagne toujours aussi décevante (2-0).

La partie de tableau se dégage nettement pour les Three Lions, même s’il faut se méfier de tout le monde dans cet Euro. La place en demi-finale se jouera en effet contre le vainqueur du dernier match entre l’Ukraine et la Suède. Dans cette rencontre qui n’a pas enflammé un Wembley pourtant bien garni, c’est sur une action bien amenée que Sterling, le héros anglais de cet euro, a inscrit le but décisif (1-0, 75e). Par la suite, Müller s’est vu offrir une incroyable occasion d’égaliser, mais il a manqué le face à face décisif (82e). Une situation idéale pour l’Angleterre, qui assurait sa qualification, par Kane, d’un but de la tête en renard des surfaces (2-0, 86e).