RCSA : Strasbourg a des « lacunes », mais se bat avoue Laurey

Dans : RCSA, Ligue 1.

Thierry Laurey, entraîneur de Strasbourg, après le nul contre Dijon (1-1) : « On s'est arraché jusqu'au bout. On connaît nos lacunes, mais on ne manque pas d'enthousiasme. Je trouve que nous avons fait une bonne première mi-temps hormis les dix dernières minutes. En seconde, le DFCO avait le monopole du ballon. On a bien géré les contres. Sur l'ensemble du match, je pense que le nul est logique même si le match n'a pas été d'un grand niveau. Ce but égalisateur survient sur une action confuse. Je pensais même qu'on pouvait l'emporter à la fin. Le collectif commence à être de meilleure qualité. Il est clair que ce n'est pas suffisant. Parce que c'est Strasbourg, il faudrait qu'on soit dans le top 10. On ne peut pas demander des miracles ».