ASSE : Gasset impose aux joueurs une mesure radicale avant OL-ASSE

A 24 heure du derby OL-ASSE, les amateurs de petites phrases destinés à faire monter la mayonnaise sont déçus. En effet, la semaine a été calme et aucun des deux camps n'a fait monter le curseur. Pour son premier derby sur le banc de l'AS Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset a pris une décision radicale en demandant à ses joueurs de ne pas aller faire les malins dans les médias sur le thème de la rivalité entre Lyon et Saint-Etienne. L'entraîneur des Verts est bien conscient que l'ASSE est très mal placée pour se défier verbalement l'OL.

« J’ai demandé aux joueurs d’être humbles et de s’exprimer le moins possible parce qu’on avait un match à préparer. Ce n’est pas la peine de parler de ce qui s’est passé au match aller. Avant, ça ne compte pas pour moi. On a fait le choix de recruter des joueurs expérimentés qui ont l’habitude de jouer ces grands matches pour redonner confiance aux autres. Dimanche, à 17h, on saura si ça va beaucoup mieux. C'est la question que je me pose. Aujourd’hui, j’ai l’impression que les gens ont oublié où on était il y a peu. Ils ne pensent plus qu’à dimanche. Le derby rend amnésique: personne ne me parle des points qu’on a pris en février. On a obtenu 10 points sur 12 possibles avec deux déplacements et un match contre l'OM. Il ne faut pas oublier que Debuchy n’est là que depuis deux semaines ou que ça ne fait qu’un mois que Subotic est avec nous. Depuis qu’on a constitué notre équipe, le 1er février, on est un peu plus en confiance mais il faut avoir en tête qu’on va se mesurer à une équipe qui vise la Ligue des champions et vent de se qualifier pour les 8e de finale de l'Europa League », a rappelé Jean-Louis Gasset, histoire de remettre les choses en place avant un derby très attendu, mais dont l’AS Saint-Etienne n’est pas le favori sur le papier.