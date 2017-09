SRFC : Trois mois d’absence pour Ismaïla Sarr

Dans : Rennes, Ligue 1, ASSE.

Coup dur pour Ismaïla Sarr et le Stade Rennais, l’attaquant du club breton va se faire opérer de la malléole et manquera au moins trois mois de compétition. Son retour est espéré au 1er janvier 2018. L’ancien messin a été victime d’une faute dangereuse et volontaire de la part de Kevin Théophile-Catherine ce dimanche lors du match à Saint-Etienne, et la grogne monte du côté des Rouge et Noir après ce geste impuni du défenseur stéphanois. Christian Gourcuff a confirmé que les tendons du joueur avaient été touchés, laissant planer le doute sur une intervention qui pourrait donc être très lourde pour le joueur.