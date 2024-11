SRFC ‍: Sampaoli débarque, Mandanda première victime ‍?

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais a annoncé l'arrivée sur son banc de Jorge Sampaoli ce lundi soir. Pas forcément une bonne nouvelle pour certains joueurs bretons, comme Steve Mandanda.

En pleine crise sportive, le Stade Rennais a décidé de se passer des services de Julien Stéphan. Ce dernier vient d'être remplacé par Jorge Sampaoli. L'Argentin possède l'avantage de déjà connaitre la Ligue 1, lui qui avait pris les rênes de l'OM en 2021. D'ailleurs, lors de son arrivée sur la Canebière, l'ancien sélectionneur du Chili avait décidé d'écarter Steve Mandanda, lui préférant Pau Lopez malgré son statut de légende du club. Lors de la saison 2021-2022, le portier champion du monde avait passé 35 matchs sur le banc toutes compétitions confondues avant de quitter l'OM pour... Rennes. L'arrivée de Sampaoli en Bretagne peut donc inquiéter Steve Mandanda.

Mandanda encore évincé, Sampaoli va décider

A l'instar de ses coéquipiers, l'ancien de l'OM réalise un début de saison plus que moyen. Mais il reste cependant un exemple pour son équipe, lui qui en est le capitaine depuis pas mal de mois. C'était d'ailleurs une décision de Julien Stéphan. Reste à savoir donc si Jorge Sampaoli osera de nouveau écarter Steve Mandanda ou si cette fois, il préfèrera la jouer tranquille afin de ne pas trop déstabiliser le vestiaire. Du moins les premières semaines. ll se peut que le gardien de but reste dans les cages au moins jusqu'à la fin de l'année. Car cet hiver, le Stade Rennais pourrait décider de contenter Jorge Sampaoli lors du marché des transferts, surtout si la situation reste aussi chaotique. Lors du retour de la trêve internationale, le Stade Rennais accueillera l'AS Saint-Etienne. On verra à ce moment-là les premiers choix forts de Jorge Sampaoli, qui ne manquera pas de travail. Et tous les joueurs pourraient voir leur statut évoluer, pas seulement Steve Mandanda.