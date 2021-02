Rennes : Pierre Ménès et Julien Stéphan, c'est la guerre

Dans : Rennes.

Entre le consultant de Canal+ et l'entraîneur du Stade Rennais, le ton est encore monté d'un cran ce week-end.

Depuis des mois, Pierre Ménès ne cesse de critiquer le travail de Julien Stéphan aux commandes du Stade Rennais, le consultant de Canal+ estimant que le technicien du club breton est surcoté, des critiques faites même quand Rennes carburait bien. Mais cette semaine, à la veille du déplacement à Montpellier, Julien Stéphan a tapé du poing sur la table, suite à une info de Pierre Ménès sur une mise au placard de Clément Grenier. « On fait un métier public, donc on peut être critiqué en tant que tel. Par contre, ce n’est pas la première fois qu’une analyse manque clairement d’objectivité. Là, on touche à mon intégrité, et celle du club également, ce n’est pas acceptable. Ces critiques n’étaient que des attaques personnelles pour toucher mon intégrité. La personne qui a dit ça ment depuis longtemps », avait lancé le coach rennais sans citer directement le nom de Pierre Ménès.

Dans la foulée de la défaite de Rennes à Montpellier, le consultant de C+ a évidemment remis cela, et envoyé un missile. « En même temps, comment veux-tu espérer gagner un match quand tu joues avec un milieu Nzonzi-Martin-Bourigeaud ? Les semaines se suivent et se ressemblent pour Julien Stéphan, qui ferait mieux de se concentrer sur son équipe plutôt que d’user sa salive à me répondre en conférence de presse », a riposté Pierre Ménès, histoire d’avoir le dernier mot dans cette polémique. Il est vrai que les résultats sportifs plaident en faveur du consultant, et que pour l'instant Julien Stéphan semble se perdre un peu dans ses choix.