Rennes ‍: A peine arrivé, Jota climatise Stéphan

Dans les dernières heures du mercato estival, le Stade Rennais a enregistré la signature du Portugais Jota. Un atout intéressant pour Julien Stéphan, impatient d’aligner sa nouvelle recrue. Malheureusement pour l’entraîneur des Rouge et Noir, l’ailier arrivé en provenance d’Al-Ittihad ne sera pas disponible avant un moment.

Ce n’est clairement pas l’entame de saison rêvée du côté de Rennes. Après un succès convaincant face à l’Olympique Lyonnais (3-0) lors de la 1ère journée de Ligue 1, le club breton vient d’enchaîner deux défaites consécutives à Strasbourg (3-1) et à Reims (2-1) dimanche. Il n’y a pas encore de quoi s’alarmer pour les Rouge et Noir. Mais le pensionnaire du Roazhon Park perd déjà du terrain et pourrait vite se laisser distancer par la concurrence.

Jota n'est pas prêt

Autant dire que les Rennais ont tout intérêt à stopper cette mauvaise dynamique après la trêve internationale. Et ce malgré les mauvaises nouvelles reçues par Julien Stéphan. L’entraîneur de Rennes, forcément déçu du départ de son maître à jouer Benjamin Bourigeaud, devait être impatient d’aligner sa recrue Jota. Malheureusement pour le technicien, l’ailier gauche arrivé en provenance d’Al-Ittihad a lui-même réclamé un délai pour rattraper son retard physique. « Il va avoir besoin de temps pour se remettre à niveau sur le plan physique. C’est ce qu’il dit », a relayé le coach rennais après le revers à Reims.

« Il va avoir besoin de travail, de jours et peut-être même de semaines pour se remettre au niveau physique, car il a eu une saison passée très contrariée. Il n’a quasiment pas joué entre septembre et mars, a expliqué Julien Stéphan. Les dernières semaines de la préparation ont été très contrariées avec presque plus de séances collectives. Il va falloir qu’on le remonte progressivement. » Déjà un premier contretemps pour le Portugais dont le transfert a coûté 10 millions d’euros le dernier jour du mercato.