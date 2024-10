L1 ‍: Patrick Vieira chipé à DAZN, Rennes y pense

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Sans club depuis son départ de Strasbourg cet été et actuel consultant sur DAZN, Patrick Vieira suscite l’intérêt du Stade Rennais, où à terme, le départ de Julian Stéphan semble inéluctable.

Treizième de Ligue 1, le Stade Rennais est loin de réaliser le début de saison espéré par le nouveau directeur sportif Frederic Massara. L’ancien dirigeant de Milan et de l’AS Roma a débarqué en Bretagne avec de grandes ambitions l’été dernier et pour l’instant, force est de constater que Julien Stéphan ne répond pas vraiment à ses attentes. Un départ de l’entraîneur français de 44 ans semble assez inéluctable à terme, Massara ayant sans doute dans un coin de la tête de placer un homme à lui. Le nom d’Igor Tudor a filtré ces derniers jours mais selon le site Rennes-Infos, une autre piste pourrait rapidement émerger.

Patrick Vieira surveillé par Rennes ?

Et elle risque d’en surprendre plus d’un puisque le directeur sportif de Rennes serait attentif au profil de Patrick Vieira, sans club depuis son départ de Strasbourg l’été dernier… où il n’a pas fait l’unanimité durant son passage, pas moins qu’à Nice auparavant. Malgré tout, l’actuel consultant de DAZN intéresse le Stade Rennais. « Son aura de champion et son expérience internationale pourraient apporter une touche différente au Stade rennais, avec une approche plus centrée sur la possession de balle et la formation des jeunes talents » ajoute le portail Rennes-Infos, pour qui il n’est donc pas impossible de voir Frederic Massara lancer l’assaut pour s’offrir Patrick Vieira dans les semaines à venir.

A n’en pas douter, ce choix peinera à faire l’unanimité chez les supporters, lesquels seront certainement plus emballés par la piste Igor Tudor. Il faut dire que le technicien croate a plus de références que Patrick Vieira, avec notamment des saisons très abouties sur le plan du jeu et des résultats au Hellas Vérone ou encore à Marseille. Du côté de DAZN, on suivra également tout cela de près alors que le champion du monde 1998 est le consultant phare du nouveau diffuseur de la Ligue 1 pour les plus grandes affiches du championnat.