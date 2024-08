Dossier débloqué, Rennes fait signer sa 5e recrue

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Très actif pendant ce mercato estival, le Stade Rennais va accueillir une cinquième recrue. Le club breton a trouvé un accord avec Flamengo et son défenseur central Fabricio Bruno. Après des discussions difficiles au sujet de son salaire, le Brésilien devrait s’engager avec les Rouge et Noir jusqu’en 2028.

Mené par son nouveau directeur sportif Frederic Massara, le Stade Rennais enchaîne les signatures. Après celles de Glen Kamara, Albert Gronbaek, Leo Ostigard et Hans Hateboer, c’est le Brésilien Fabricio Bruno qui devrait rejoindre le pensionnaire du Roazhon Park. Le média Foot Mercato évoquait pourtant un blocage plus tôt dans la semaine. En cause, le salaire réclamé par le défenseur central de Flamengo compris entre 2 et 2,5 millions d’euros par an.

🆕 Fabrício #Bruno🇧🇷 va s’engager au #StadeRennais selon l’un de mes contacts!



🔹Le défenseur central de 28 ans va s’engager jusqu’en juin 2028 avec le club #rennais!



🔹Le coût de l’opération serait de 13,5M€➕1,5M€ de bonus!



🔹Le joueur #brésilien rejoindra #Rennes après… pic.twitter.com/eFP2ensrci — Olivier Salmon (@OlivierSalmon_) August 7, 2024

Difficile de dire si Rennes s’est aligné sur ses exigences financières, ou si le joueur a fini par revoir ses prétentions salariales à la baisse. Quoi qu’il en soit, les deux parties auraient fini par trouver un terrain d’entente. Le journaliste Olivier Salmon annonce le transfert imminent de Fabricio Bruno chez les Rouge et Noir. Il s’agirait d’une opération à 13,5 millions d’euros, plus 1,5 millions d’euros en bonus. A noter que le Brésilien de 28 ans aurait négocié un salaire 20% supérieur comparé à celui qu’il perçoit actuellement à Flamengo, où son contrat expire en décembre 2028.

De possibles départs en défense

Cet argument a sans doute influencé la décision du défenseur central, tout comme la préférence de sa famille désireuse de s’installer en France. Fabricio Bruno devrait donc s’engager avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2028 et permettre à ses dirigeants d’anticiper un voire plusieurs départs dans la charnière centrale. D’ici la fermeture du marché des transferts, les défenseurs centraux Arthur Theate, Warmed Omari et Christopher Wooh, tous convoités, sont susceptibles de partir.