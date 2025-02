Il accuse Jean-Pierre Caillot, cette attitude ne passe pas

Dans : Reims.

Par Guillaume Conte

Bourgoin en veut encore à Reims après la décision du club de Ligue 1 de ne pas lui laisser la part de sa recette en Coupe de France.

De son périple en Auvergne-Rhône-Alpes, le Stade de Reims sera revenu avec une qualification arrachée contre Bourgoin en Coupe de France et une claque reçue par l’OL en Ligue 1. Mais surtout une mauvaise réputation avec le fait d’être reparti avec sa part de la recette du match face à la formation de National 3, qui a donc laissé les 40.000 euros au club champenois la semaine dernière. Malgré la coutume de laisser la totalité des revenus de la billetterie à l’équipe amateure, Jean-Pierre Caillot a récupéré le montant prévu. Une attitude qui n’est pas digérée à Bourgoin, qui souligne que tout a été fait pour que le club de Ligue 1 se sente bien accueilli, conseillant même des hôtels pour séjourner dans la région lyonnaise en vue de son match face à l’OL le dimanche. Autant dire que le président de Bourgoin a encore du mal à digérer cette attitude, et notamment celle de Caillot qu’il vise directement dans un entretien à France 3.

Direction les quarts de finale ! 🔥



Nos Rémois s'imposent aux tir au but face à une très belle équipe berjallienne ! 👏#FCBJSDR #GoSDR pic.twitter.com/fYG8JQFXtz — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 6, 2025

« On a été déçu et surpris, surtout d'un club qui a gagné deux fois la Coupe de France. Le savoir-vivre ne s'achète pas. Je n'incrimine pas le club de Reims mais bien le président. Il n'a pas été classe. On leur a conseillé des hôtels sur Lyon. On a limite été leur concierge. Et s'il faut le refaire demain, on le refera », assure Djemal Kolver, pour qui l’excuse du voyage en avion pour récupérer la recette ne tient bien évidemment pas debout. Surtout que, dans le même temps, le Stade de Reims a vendu deux joueurs (Marshall Munetsi et Emmanuel Agbadou) au mercato hivernal, récoltant environ 40 millions d’euros. Autant dire que la recette du match face à Bourgoin représentait donc 0,1% de ce qu’a touché Reims sur ces deux transactions.