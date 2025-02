Reims ‍: Luka Elsner viré, c’est chaud

Dans : Reims.

Par Guillaume Conte

Arrivé en début de saison après avoir réussi à maintenir Le Havre, Luka Elsner a probablement vécu son dernier match sur le banc du Stade de Reims ce dimanche soir.

La réception de Nantes était l’occasion de relancer le club champenois, mais au lieu de cela, ce sont les Canaris qui se sont imposés 2-1 à Delaune. Le Slovène risque selon RMC et L’Equipe de subir la très mauvaise passe de son club, qui reste sur 9 matchs sans victoire en Ligue 1, malgré un valeureux match nul au PSG la semaine dernière. Mais à ce rythme, la zone rouge risque de dangereusement se rapprocher, surtout que Nantes, Rennes et Le Havre prennent des points, et que l’AS Saint-Etienne essaye de retrouver la marche avant également à la 18e place. Reims n’a plus que quatre points d’avance sur l’ASSE, et se rendra à Lyon le week-end prochain.