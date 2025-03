Kylian Mbappé, vous ne pouvez pas comprendre

Dans : Reims.

Par Eric Bethsy

Ami proche de Kylian Mbappé, Marcus Thuram a pris la défense de son capitaine en équipe de France. Pour le fils de Lilian Thuram, l’attaquant du Real Madrid subit des critiques injustes à cause de son ambition mal interprétée.

Le temps où le tout jeune Kylian Mbappé faisait l’unanimité paraît bien loin. En plus de ses exploits sur les terrains, l’attaquant révélé à l’AS Monaco surprenait tout le monde avec son excellente communication. Quelques années plus tard, force est de constater que sa manière de s’exprimer a évolué, tout comme le jugement des observateurs à chaque sortie médiatique. A l'aise, peut-être même un peu trop, le numéro 9 du Real Madrid montre une certaine assurance devant les micros et caméras. Le capitaine de l'équipe de France n’est pas du genre à montrer ses failles au public, ni à se fixer des limites dans ses ambitions.

Marcus Thuram défend Mbappé

Cette étonnante communication peut être perçue comme de l’arrogance, admet son ami Marcus Thuram. Mais l’attaquant de l’Inter Milan assure que l’état d’esprit de l'ancien Parisien est tout simplement mal interprété. « Ce n’est pas possible d’être un grand athlète sans avoir un mauvais caractère, a expliqué le fils de Lilian Thuram au magazine Onze Mondial. Il y a des moments où… (il coupe puis se reprend). Quand je te dis mauvais caractère, ce n'est même pas un mauvais caractère, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui sort. »

Mbappé à Deschamps : « Je peux parler coach ? » https://t.co/O63ib2pfLh — Foot01.com (@Foot01_com) March 29, 2025

« Ça va se décrire par un mauvais geste ou un mauvais regard, a poursuivi le Nerazzurro. C'est pour ça qu'il y a un tel décalage entre le sportif de très, très haut niveau et quelqu'un qui n'évolue pas au très haut niveau. Il y a une mentalité à avoir que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Sur des réactions, sur des phrases que certains peuvent percevoir comme mal placées. Par exemple, Kylian n’est pas compris parce qu'il a tellement une mentalité de compétiteur qu'il y a des gens qui peuvent voir ça comme de l'arrogance, alors que ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste un athlète de très, très haut niveau. » Incompris, Kylian Mbappé voit sa cote chuter en France.