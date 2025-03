Reims ‍: Caillot visé, les supporters se fâchent

Dans : Reims.

Par Corentin Facy

La pression est immense sur le Stade de Reims avant la réception d’Auxerre ce dimanche, l’équipe de Jean-Pierre Caillot, 15e au début de cette 24e journée, n’ayant plus gagné depuis le 10 novembre en Ligue 1.

Incapable de gagner le moindre match depuis plus de quatre mois en championnat, le Stade de Reims glisse dangereusement au classement. Les Champenois sont 15es, avec seulement 2 points d’avance sur Le Havre, premier barragiste. La situation est urgente et si Reims n’est pas connu comme étant le club où la pression est la plus forte, les supporters commencent tout de même à s’impatienter. Et pour preuve, ceux-ci ont fait passer un message clair à leur président Jean-Pierre Caillot à travers plusieurs banderoles affichées devant le centre d’entraînement des Champenois.

🔴⚪️ Avant Reims - Auxerre



La tension monte chez les supporters du Stade de Reims 🔥



📸 messages au Centre Kopa



🔺 Jean-Biére, la Ligue 2 c’est comme la Tourtel sans saveur



🔺 Le coupe est pleine - Attention ça va péter bougez vous



🔺 Auxerre victoire obligatoire pic.twitter.com/hy29hFRier — Reims VDT (@reimsvdt) March 7, 2025

« Jean-Bière, la Ligue 2 c’est comme la tourtel, sans saveur ! La coupe est pleine. Auxerre victoire obligatoire » pouvait-on lire sur cette banderole que l’on peut juger humoristique, mais qui dénote d’une véritable colère chez les supporters. A ce titre, la réception de l’AJ Auxerre ce dimanche à 17h15 pourrait marquer un véritable tournant dans la saison de Reims, qui s’enfoncerait un peu plus dans la crise en cas de défaite, et qui pourrait surtout se retrouver barragiste si dans le même temps, Le Havre venait à bout de Saint-Etienne dans l’autre match de la peur dans cette 24e journée de Ligue 1.