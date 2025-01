Reims recrute John Patrick à Getafe

Dans : Reims.

Par Corentin Facy

Fortement pressentie ces dernières heures, la signature de John Patrick au Stade de Reims est désormais officielle.

Dans un communiqué, le club champenois a confirmé la venue du milieu de terrain irlandais en provenance de Getafe dans le cadre d’un transfert estimé à 1 million d’euros. « Nous sommes très heureux d’accueillir John Patrick dans notre effectif. Son profil puissant et dynamique s’inscrit parfaitement dans notre projet sportif. Avec ses qualités techniques et l’énergie qu’il dégage sur le terrain, il viendra renforcer notre milieu de terrain » s’est réjoui sur Pol-Edouard Caillot, directeur Sportif du Stade de Reims. « Avec ce recrutement, le Stade de Reims renforce son milieu de terrain tout en affirmant sa stratégie : s’appuyer sur des jeunes joueurs capables d’apporter un équilibre entre fraîcheur, talent et compétitivité » complète le club champenois sur son site officiel.