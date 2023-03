Zinedine Zidane refusera Chelsea pour le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Faute du poste de sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane devrait rapidement retrouver un poste d'entraîneur. Les rumeurs l'envoient désormais à Chelsea, le club londonien étant à la dérive en Premier League. Un scénario peu crédible pour un champion du monde 98.

Deux ans après son départ du Real Madrid, Zizou est toujours dans l’attente du projet susceptible de le faire revenir dans le football. Pendant longtemps, et peut-être avait-il eu des promesses dans ce sens, on a pensé que Zinedine Zidane allait prendre la place de Didier Deschamps après le Mondial 2022 au Qatar. Mais Noël Le Graët et le comité exécutif de la Fédération Française de Football en ont pensé autrement, prolongeant le bail de Deschamps jusqu’au Mondial. Comble de l’ironie, Zidane allait provoquer la chute de Le Graët lorsque ce dernier s’est attaqué brutalement à la légende du football français. Mais voilà, en ce mois de mars 2023, le champion du monde 98 est toujours sans emploi, et certains aimeraient voir rapidement le cinquantenaire revenir vite aux affaires. Si la succession de Carlo Ancelotti et donc un retour au Real Madrid ont été évoqués, ces derniers jours c’est du côté de Stamford Bridge que le nom de Zinedine Zidane circule.

Zidane n'ira pas à Chelsea, il dit pourquoi

Il est vrai que depuis que les dirigeants de Chelsea ont licencié Thomas Tuchel pour le remplacer par Graham Potter, le club londonien dégringole. Actuellement dixièmes de Premier League, à 29 points d’Arsenal, les Blues pourraient décider de faire sauter le fusible Potter, Todd Boehly commençant à sérieusement s’agacer. Mais pour Emmanuel Petit, il est inconcevable que Zinedine Zidane joue les pompiers de service. Et l’ancien coéquipier de Zizou en équipe de France d’expliquer pourquoi. « Je n’y crois pas une seule seconde, et j’ai plusieurs raisons pour cela. Déjà, il ne parle pas la langue anglaise et on sait qu’il aime la proximité avec ses joueurs, et cela passe par la communication. En Premier League, on se moque de toi quand tu ne parles pas la langue, on l’a déjà vu (…) A Chelsea, Potter a plus de 30 joueurs à l’entraînement, c’est une colonie de vacances. Leurs fameux moyens financiers colossaux, c’est fini, Chelsea ne va pas se qualifier pour la Ligue des champions, et le fair-play financier va les rattraper. J’ai eu de retour de la part de supporters de Chelsea, ils ne sont pas emballés, car Zinedine n’a jamais dit qu’il aimait la Premier League, il n’a jamais joué là-bas. Mais après deux ans loin des terrains, il se doit de retrouver un banc. Et moi je me dis, pourquoi s’orienter vers Chelsea ? Aujourd’hui, l’avenir de Zizou s’inscrit ailleurs qu’en Premier League et pas très loin d’ici même. Moi je le vois très bien à Paris », a lancé, sur RMC, un Emmanuel Petit dont on sait qu’il s’était brouillé avec Zinedine Zidane suite à la parution de son livre « A fleur de peau ».

Tandis qu'on lui prête de nombreuses intentions, et que certains insiders parisiens, ou du moins autoproclamés insiders, affirment que tout est déjà bouclé pour faire de Zinedine Zidane le prochain coach du PSG l'été prochain, ce dernier est très discret. Cette semaine, Zizou a tenu à rendre hommage via Instagram à Just Fontaine, décédé à l'âge de 89 ans. Et on ne sait pas encore s'il se rendra dimanche au Bahreïn afin d'assister au premier grand prix de Formule 1 de la saison, lui qui est officiellement devenu ambassadeur de l'écurie française Alpine F1 et de ses deux pilotes tricolores, Esteban Ocon et Pierre Gasly, ce dernier étant par ailleurs un grand supporter du Paris Saint-Germain.