Zidane refuse le PSG, les deux raisons dévoilées

Mauricio Pochettino se dirige vers la sortie au PSG, qui rêve de Zinedine Zidane. Mais la réciproque n'est pas de mise.

Le Paris SG, qui a refusé d’agir sur un coup de sang après l’élimination face au Real Madrid, n’a pas encore fêté son 10e titre de champion de France, mais il est déjà en train de préparer l’avenir. Et comme souvent dans les clubs de cette dimension, le premier dossier pour la saison suivante est celui de l’entraineur. Même si la situation de Kylian Mbappé est prioritaire, impossible de dresser les contours de l’effectif sans avoir une idée du technicien qui s’assiéra sur le banc de touche.

Pochettino sur le départ au PSG

Premier élément, ça ne sera probablement pas Mauricio Pochettino. Même si les choses se sont calmées après la furia du mois de mars quand le PSG a mordu la poussière face au Real Madrid, l’Argentin n’a pas réussi à démontrer qu’il avait encore les clés pour faire progresser le Paris SG. Son contrat est encore valable jusqu’en juin 2023, après la prolongation surprise signée l’été dernier, mais son licenciement demeure la tendance forte selon Foot Mercato.

Qui le PSG va-t-il choisir pour remplacer l’ancien coach de Tottenham ? Le choix est déjà fait, et c’est Zinedine Zidane que l’Emir du Qatar rêve de voir sur le banc de touche parisien. Un rêve qui ne devrait toutefois pas se réaliser tout de suite. Contacté depuis des mois, notamment en raison de sa proximité avec l’Emirat et de son rôle d’ambassadeur de la prochaine Coupe du monde, Zizou a étudié avec soin les propositions du PSG. Mais Foot Mercato l’assure, l’ancien numéro 10 des Bleus n’a pas l’intention de rejoindre Paris.

Zidane rêve... de la France

Non pas en raison de son amour pour l’OM, mais pour deux autres raisons. Tout d’abord, Zidane rêve de devenir sélectionneur de l’équipe de France, et il va devoir attendre pour cela que la place se libère. Cela ne pourra pas avoir lieu avant le Mondial au Qatar en décembre, si les Bleus de Didier Deschamps ne remplissent pas leurs objectifs, où si le sélectionneur venait à mettre le clignotant. L’ancien coach du Real Madrid est visiblement prêt à prendre le risque d’attendre son heure, avec la possibilité de vivre une deuxième année sabbatique si jamais Didier Deschamps gardait le cap.

La deuxième raison est plus liée au fonctionnement du PSG. Puisque le média sportif assure que la présence de Leonardo empêche totalement Zidane de signer à Paris. Le Brésilien est le maitre du mercato, et il fait clairement venir ses joueurs, et charge ensuite à l’entraineur de se débrouiller avec. Le technicien français ne fonctionnait pas comme ça au Real Madrid, même s’il n’avait pas toujours gain de cause, et n’envisage pas de subir le mercato de Leonardo. Les deux hommes sont donc incompatibles, et si l’ancien numéro 7 du PSG reste à Paris cet été, ce qui n’est pas encore certain, alors Zidane ne devrait pas envisager de rejoindre le Parc des Princes. Une incompatibilité qui démontre que le fonctionnement du PSG n’est pas forcément très apprécié de l’extérieur, et semble même être un frein à une arrivée de Zidane à Paris.