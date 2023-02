Zidane ne viendra pas au PSG pour l’argent

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Annoncé comme l'homme parfait pour le PSG aux yeux des dirigeants qataris, Zinedine Zidane maintient le suspense. Le technicien français affiche une maitrise de son après-carrière digne de celle qu'il avait le ballon entre les pieds.

Après une première partie de saison idéale, tout est en train de s’écrouler pour Christophe Galtier, qui risque de ne pas durer bien longtemps au poste d’entraineur du PSG s’il ne redresse pas la situation rapidement. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que cette mauvaise passe provoque l’arrivée de nombreux noms pour le remplacer si jamais les choses tournaient mal. José Mourinho, Antonio Conte, Thomas Tuchel et bien sûr Zinedine Zidane sont cités pour s’asseoir sur le banc du Paris SG.

Zidane, un gros salaire pour l'équilibre du vestiaire

Le technicien français fait rêver les dirigeants qataris, en raison de son aura, de son palmarès, et de son expérience pour gérer les grands vestiaires, ce que ses prédécesseurs au PSG n’avaient pas tous forcément. Le plus dur sera de convaincre « Zizou » que le Paris SG est le bon projet pour lui. En tout cas, même si le champion du monde 1998 ne sera pas payé en cacahuètes s’il signe à Paris, ce n’est pas son salaire qui posera problème. Zidane sait qu’il est important que l’entraineur soit respecté à tous les niveaux, mais il n’a clairement pas besoin d’argent tant son après-carrière a été gérée de manière exemplaire en ce qui concerne ses gains, ses sponsors, son patrimoine et ses rémunérations.

Zidane le maestro des bons investissements

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Le magazine Capital s’est ainsi penché sur le business de Zidane, considéré comme discret tant l’ancien du Real Madrid ne fait pas de vague, mais diablement efficace. Mais à l’heure où son accord avec Alpine a été dévoilé cette semaine, le maestro tricolore confirme qu’il touche à tout, et souvent avec succès. L’écurie de Formule 1 lui offre ainsi 3,5 millions d’euros par an pour son rôle d’ambassadeur, et l’énorme coup de pub que cela représente pour la marque française. Zidane n’a pas peur de surprendre dans ses investissements, que ce soit pour lui ou sa famille. Avec ses frères, il a lancé des terrains de Five et désormais, il mise à fond sur le Padel, qui se développe à vitesse grand V en Europe. Un investissement porteur comme le révèle le magazine économique, qui souligne que Zidane a souvent le nez creux, à l’image de son achat d’un Ehpad dans le Var en 2004, qui lui rapporte désormais 500.000 euros par an. A cela s’ajoute ses publications sur les réseaux sociaux, quand un message sponsorisé sur Instagram lui rapporte 200.000 euros.

Des sommes qui remplissent donc son compte en banque et en font une après-carrière parfaitement gérée. Mais cela sert aussi pour les bonnes causes. Il soutient de nombreuses associations, et a créé même une association avec son père pour venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles en Algérie. Des engagements financiers mais aussi humains qu’il honore régulièrement, souvent en toute discrétion, mais qui ne l’empêchent pas de n’avoir envie que d’une chose, celle de retrouver un costume d’entraineur la saison prochaine, comme il l’a confirmé récemment lors de son intronisation au poste d’ambassadeur d’Alpine.