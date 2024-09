Zaïre-Emery blessé et forfait avec le PSG ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain pourrait payer au prix fort cette trêve internationale. Après Désiré Doué, sorti sur blessure avec les Espoirs, et Vitinha, déjà rentré à Paris, c'est désormais Warren Zaïre-Emery qui serait touché.

Les clubs se plaignent de voir débarquer aussi vite dans le calendrier des matchs internationaux quelques semaines seulement après le début de la saison. Et du côté du PSG, on risque de gronder très fort puisque le calendrier des champions de France va subitement s'accélérer avec le début de la nouvelle formule de la Ligue des champions. Luis Enrique sait déjà qu'il va récupérer un Vitinha blessé après seulement un match avec le Portugal, tandis que Désiré Doué a lui été touché, à priori pas trop gravement avec l'équipe de France Espoirs. Mais ce samedi, c'est du côté de Warren Zaïre-Emery que les regards se tournent. Car l'international tricolore du Paris Saint-Germain n'est pas sorti indemne de la rencontre entre les Bleus et l'Italie, vendredi soir au Parc des Princes.

Le PSG victime majeure de la trêve internationale

Entré à la 77e minute du match à la place de N'Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery a pris un coup, et si le staff de l'équipe de France ne communique pas exactement sur ce dont a été victime le milieu de terrain du PSG, L'Equipe affirme que cela pourrait écarter Warren Zaïre-Emery non seulement du match face à la Belgique, lundi soir au Groupama Stadium, mais également d'un ou plusieurs matchs avec le club de la capitale. « Le Parisien doit passer des tests afin de déterminer sa durée d'indisponibilité », précise Loïc Tanzi. Du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain on va attendre avec impatience les résultats des examens que Warren Zaïre-Emery va passer très rapidement.