Xavi achève le PSG dans le dossier Dembélé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, le FC Barcelone a corrigé le Real Madrid en match de préparation 3-0. Un succès facilité par un grand Ousmane Dembélé, premier buteur du match. Un joueur concerné et heureux que Xavi ne voit pas partir cet été.

Le PSG a peut-être misé sur le bon cheval, si et seulement si il décide de venir à Paris cet été. Ousmane Dembélé a été étincelant avec le FC Barcelone dans le clasico américain de samedi soir. A Dallas, les Blaugrana ont corrigé le Real 3-0 en match de préparation. Le Français a été remuant, influent et a surtout ouvert le score après 15 minutes de jeu. Il a été à la base et à la conclusion d'une astucieuse combinaison sur coup-franc. Dembélé a montré une superbe implication, de quoi éteindre peut-être les rumeurs sur un départ au PSG cet été.

Dembélé trop heureux à Barcelone pour signer au PSG

Ces derniers jours, c'était le feu à Barcelone après que le Français ait été annoncé tout proche de signer au PSG. Pour l'heure, aucun transfert n'a été officialisé mais les supporters catalans restent sur leurs gardes. L'entraîneur du Barça Xavi a tenté de les rassurer avec une analyse toute personnelle du dossier. Au vu de l'attitude et du comportement de son joueur, Xavi le voit mal quitter le club à court terme.

BUT D'OUSMANE DEMBELE ⚽️



Le Français marque son premier but dans un Clasico, après une superbe combinaison sur coup-franc !



Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe : https://t.co/4aKX3vuX6w#ElClasico #lequipeFOOT pic.twitter.com/9LVFADfyMC — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 29, 2023

« On ne sait pas ce qu'il adviendra du marché. Je le vois heureux au Barça, mais au final la décision il appartient au joueur . S'il y a quelque chose, il nous le fera savoir », a analysé Xavi après la rencontre de samedi soir. Méthode Coué ou vrai ressenti du technicien, on le saura bien rapidement. Une chose est sûre à la lecture de ces propos, un départ d'Ousmane Dembélé n'est certainement pas désiré par son entraîneur.