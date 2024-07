William Saliba au PSG, le Qatar se mange un mur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme révélé ce week-end, le PSG est très intéressé par William Saliba. Mais le départ de l’international français n’est pas du tout à l’ordre du jour à Arsenal, qui souhaite blinder son défenseur central.

Titulaire surprise de Didier Deschamps à l’Euro, William Saliba est sans doute l’un des meilleurs joueurs de l’Equipe de France en Allemagne en compagnie de Mike Maignan et de Jules Koundé. Dans l’équipe-type de la Premier League depuis deux ans, l’ancien défenseur de Nice, Saint-Etienne ou encore de l’Olympique de Marseille confirme son niveau excellent avec les Bleus. Une superbe nouvelle pour la France, qui donne des idées au Paris Saint-Germain puisque ce week-end, on apprenait que le club de la capitale était très intéressé par la possibilité de récupérer le taulier des Gunners lors du prochain mercato.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William Saliba (@w.saliba4)

Le PSG semblait prêt à casser sa tirelire pour accueillir William Saliba, mais le transfert du natif de Bondy a peu de chances de voir le jour cet été. A en croire les informations du média britannique Four Four Two, Arsenal est strictement opposé au départ du n°17 de l’Equipe de France. « Garder Saliba est une évidence pour Arsenal, alors qu’il lui reste trois ans de contrat » écrit le site anglais avant de poursuivre. « Les Gunners sont protégés contractuellement et pourront rejeter toutes les offres pour Saliba, qui est l’un des meilleurs défenseurs de Premier League. Ses meilleures années sont encore devant lui. Les prétendants au titre ne vendent pas leurs meilleurs joueurs » indique le site spécialisé, pour qui le Paris Saint-Germain n’a par conséquent aucune chance de rafler la mise dans le dossier William Saliba.

Four Four Two rappelle au cas où que la valeur marchande de l’ancien Stéphanois se situe aux alentours de 80 millions d’euros même si dans les faits, on imagine mal Arsenal accepter une potentielle offre à ce prix pour celui qui fait aujourd’hui partie du top 10 des meilleurs défenseurs centraux du monde. Et ce n’est pas sa prestation très aboutie face à la Belgique et en particulier à Romelu Lukaku lundi soir qui aura fait baisser la cote et la valeur marchande de celui qui est désormais un titulaire de l’Equipe de France.