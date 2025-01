Vlahovic envoie balader le PSG... pour le moment

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

A la recherche d’un attaquant de pointe de grand talent, le Paris Saint-Germain voit une piste se refermer. Ciblé par le club de la capitale, entre autres, Dušan Vlahović ne quittera pas la Juventus cet hiver.

Les derniers propos de Luis Enrique sur l’importance d’avoir un excellent numéro 9 dans son équipe n’ont pas fini de faire couler de l’encre. L’entraineur du Paris Saint-Germain assume son besoin d’avoir une pointure à l’échelle mondiale au poste d’avant-centre pour parfaire son effectif. Depuis plusieurs mois, Luis Campos s’attelle à la tâche pour dégoter l’attaquant vedette qui fera passer le PSG dans une autre dimension et oublier la machine à buts qu’était Kylian Mbappé avant son départ. Plusieurs noms sont déjà sortis dans la presse, dont un qui est régulièrement revenu sur la table, celui de Dušan Vlahović. Toutefois, Paris peut déjà remballer son beau costume et abandonner toutes tentatives de négociations.

Dušan Vlahović ne quittera pas la Juventus

Selon les informations de Calciomercato, Dušan Vlahović n’a absolument aucune envie de quitter la Juventus cet hiver. Pourtant, ce ne sont pas les portes de sortie qui lui manquent. Annoncé dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, l’international serbe avait aussi les faveurs d’Arsenal, Chelsea et Tottenham, pour ne citer qu’eux. Un départ cet hiver n’est finalement plus une option possible, malgré la très récente arrivée de Randal Kolo Muani qui va lui fermer encore un peu plus les portes de l’équipe première.

Le média italien spécialisé dans le mercato affirme que la direction de la Juventus et le joueur le mieux payé de l’effectif se sont donnés rendez-vous en février, après la fermeture du marché hivernal, pour établir un plan d’avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Vlahovic entre dans une période charnière de sa carrière. Au regard de son rendement sportif et de la décroissance flagrante de l’intérêt que lui porte Thiago Motta, il y a de fortes chances qu’un départ l’été prochain ait lieu. La Juve le vendrait alors au meilleur moment, tandis que le joueur se trouverait un club dans lequel il aurait un tout autre statut. Au PSG de tenter sa chance au mercato estival prochain.