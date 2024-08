PSG ‍: Luis Enrique offre une sacrée promotion à son chouchou

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura énormément de rendez-vous à gérer cette saison. Luis Enrique veut donc pouvoir compter sur ses valeurs sûres et un état d'esprit irréprochable.

Luis Enrique a encore de nombreux réglages à mettre en place afin de pouvoir tirer le meilleur de ses joueurs. Surtout que le marché des transferts estival n'est pas encore terminé. Le PSG ne manquera pas de matchs à jouer cette saison et se devra d'être prêt. Luis Enrique veut d'ailleurs éviter les polémiques inutiles, surtout depuis le départ de Kylian Mbappé. Il était donc important pour l'ancien entraineur du FC Barcelone de désigner des éléments à des missions importantes. Et comme souvent depuis l'arrivée de Luis Enrique dans la capitale française, Vitinha a été promu.

Luis Enrique confie un tout nouveau rôle d'importance à Vitinha

D'après les informations du compte très bien renseigné Djamel, le PSG a en effet décidé de confier à l'international portugais l'exercice des penalties. L'ancien du FC Porto est apparemment l'un des meilleurs éléments du club de la capitale dans l'exercice, notamment aux entrainements. Voilà de quoi soigner ses statistiques même si elles étaient déjà bonnes la saison passée. Il ne serait également pas étonnant de le voir donner des tentatives à d'autres joueurs qui ont besoin de confiance, comme cela a été le cas face au Havre. Randal Kolo Muani avait tiré et transformé son penalty.

Toujours d'après Djamel via son compte X, « bien que Vitinha soit le tireur attitré de penalty par Lucho, les attaquants jugent que c’est à eux d’endosser ce statut. En effet, les offensifs du club sont prêts à assumer plus de responsabilités avec le départ de Kylian Mbappé et cette volonté se traduit par le fait d’être décisif dans cet exercice crucial. De plus, les joueurs de l’attaque ont l’aval des capitaines dans cette décision ». Vitinha, devenu indispensable au collectif du Paris Saint-Germain, confirme en tout cas son nouveau statut, lui qui est passé par des moments difficiles, notamment quand Neymar et Leo Messi étaient encore au club. Un départ avait même été envisagé par la pépite lusitanienne. Lors de cet exercice, il pourra évoluer avec des joueurs de qualité et comme lui tournés vers le collectif. Ce n'est pas Joao Neves qui dira le contraire.