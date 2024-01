Vinicius au PSG, la folle rumeur qui fait trembler Madrid

Dans : PSG.

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG va devoir recruter du lourd pour le remplacer. Et qui mieux que Vinicius pour animer le couloir gauche parisien la saison prochaine et pour faire oublier l’international français ?

L’incertitude plane toujours autour de l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain. L’entourage du capitaine de l’Equipe de France l’affirme, ce dernier n’a pas encore pris de décision. Certaines rumeurs font pourtant état d’un accord déjà ficelé avec le Real Madrid dans l’optique de la saison prochaine, avec un salaire nettement moins important que celui actuellement perçu au PSG. Rien n’est encore officiel et Nasser Al-Khelaïfi continue d’espérer un signe de Kylian Mbappé pour une nouvelle prolongation, comme en 2022.

Quoi qu’il en soit, la cellule de recrutement parisienne s’active en coulisses et se prépare à tous les scénarios possibles, y compris celui d’un départ de l’ancien Monégasque. Dans le cas où « KM7 » viendrait à faire ses valises au mois de juin, il est clair que le Paris Saint-Germain devra recruter une star mondiale en attaque afin de le remplacer. A en croire les informations du site Fichjaes.net, un nom retient l’attention de l’état-major parisien, celui de Vinicius Junior. La star du Real Madrid a le profil idéal pour remplacer Kylian Mbappé : il joue au même poste, a déjà gagné la Ligue des Champions et dispose par ailleurs d’un fort pouvoir marketing.

Le Real Madrid ferme la porte à Vinicius

Autant dire que face à cette rumeur, le Real Madrid va fulminer car pour le board merengue, il n’est pas question d’entendre parler d’un départ de l’international brésilien et cela même s’il joue dans la même zone que Kylian Mbappé. Ce sera à Carlo Ancelotti de se débrouiller pour faire cohabiter tout le monde, mais Vinicius doit rester au Real Madrid afin de former une nouvelle ère des galactiques avec Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Bellingham et pourquoi pas Haaland puisque le Real ne semble rien s’interdire en vue de l’été prochain. Notons par ailleurs que le média espagnol cite également Manchester City et Manchester United comme deux destinations possibles pour Vinicius Junior en cas de départ du Real Madrid lors de la prochaine fenêtre de mercato.