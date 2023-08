Verratti loin du PSG fin août, Antero Henrique s'en charge

Dans : PSG.

Marco Verratti reste dans le flou concernant son avenir au PSG. Un départ est toujours dans l'air du temps, à condition qu'une offre satisfaisante arrive à Paris. Les Saoudiens d'Al-Hilal ont échoué mais la solution pourrait venir d'un club qatari.

La fin de règne se précise pour Marco Verratti au PSG. Le milieu de terrain italien n'est plus dans les plans parisiens pour la saison qui s'annonce. Le PSG a fait sans lui pour les trois premiers matchs de Ligue 1 avec Ugarte, Zaire-Emery et Vitinha titularisés en son absence. Ces trois hommes font un boulot satisfaisant, faisant oublier leur aîné. Ce dernier est d'ailleurs prêt à partir cet été mais aucun transfert n'a encore pu aboutir. Al-Hilal semblait parti pour l'accueillir mais ses deux offres à 30 et 45 millions d'euros n'ont pas été jugées suffisantes par le PSG. Le club parisien attend plus d'argent pour son emblématique joueur de 30 ans.

Al-Arabi et A.Henrique tentent leur chance pour Verratti

Le dossier est bloqué en Arabie saoudite mais c'est finalement au Qatar qu'il pourrait être finalisé. Selon le journal L'Equipe, le club qatari d'Al-Arabi se positionne aussi pour recruter Marco Verratti. Ce mardi, Al-Arabi a même formulé une première offre officielle au PSG. Son montant n'est pas connu à l'heure actuelle mais une chose est sûre, elle est en-deçà des attentes parisiennes.

Les négociations se poursuivent ainsi entre les deux formations pour Marco Verratti. Al-Arabi a tout du club familier pour le PSG. Outre le fait que c'est un club venant du pays des propriétaires du PSG, Al-Arabi est conseillé par un dirigeant bien connu à Paris : Antero Henrique. Le Portugais, directeur sportif de la Fédération Qatarienne de Football, a pour mission d'amener des stars dans le Royaume. Avec le PSG, les choses devraient naturellement être plus faciles qu'avec d'autres clubs européens. C'est indispensable pour espérer boucler le transfert de Marco Verratti et conclure un dossier qui traine depuis le début de l'été au PSG.