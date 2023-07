Verratti en Arabie Saoudite, deux clubs contactent Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A moins d'une semaine de la reprise de l'entraînement, l'effectif qui sera mis à la disposition de Luis Enrique est encore flou. Le Paris Saint-Germain a de nombreux dossiers sur le feu, et notamment celui de Marco Verratti, lequel est sur les tablettes de l'Arabie Saoudite.

Confortablement installé au PSG depuis 2012, le milieu de terrain italien a vécu une première partie d’année 2023 contrastée. Privé du Mondial 2022 puisque l’Italie n’était pas qualifiée, Marco Verratti a prolongé son contrat jusqu’en 2026 juste avant le réveillon, mais cela a marqué le début d’une période plus compliquée. Avec le Paris Saint-Germain, le natif de Pescara a enchaîné le très moyen et le franchement mauvais, Marco Verratti n’étant plus que l’ombre du joueur qui affolait l’Europe et dont Pep Guardiola considérait qu’il était un des meilleurs milieux du monde.

Verratti ne fait plus l'unanimité au PSG

Longtemps chouchou du Parc des Princes, Petit Hibou a commencé à essuyer des critiques, son hygiène de vie revenant sur le devant de la scène puisqu’il a été révélé que Verratti était revenu avec quatre kilos supplémentaires après les fêtes de fin d'année. Tout cela a poussé le joueur italien à réfléchir à son avenir en Ligue 1, d’autant que rapidement un club saoudien s’est positionné. Désormais, ils sont même deux à vouloir s’offrir le milieu de terrain parisien, lequel n'est pas insensible aux propositions salariales colossales de ces équipes.

A en croire Sports Zone, l'heure est venue pour Marco Verratti de réfléchir à son avenir, et plusieurs possibilités s'offrent à lui au moment où le Paris Saint-Germain vient d'officialiser la venue de Luis Enrique au poste d'entraîneur. « Marco Verratti doit prendre sa décision prochainement… et il a plusieurs options. Si Al-Hilal est un intéressé de longue date, Al-Ahli a fait une entrée en fanfare au cours des derniers jours, comme avec le dossier Sadio Mané. Luis Enrique veut toujours que le joueur reste et s’inscrive à long terme dans son projet », précise le média spécialisé au sujet du joueur qui a fêté ses 30 ans cette année.

Devenu très proche de Lionel Messi, Marco Verratti a été choqué par le départ du champion du monde argentin, et il n'a pas compris les huées du Parc des Princes à l'encontre de la Pulga. De quoi l'inciter à réfléchir à ce qui l'attend éventuellement si sa baisse de régime se confirme. La venue de Luis Enrique, qui l'apprécie et lui a dit de vive voix, peut changer la donne. Mais si les Saoudiens mettent des dizaines de millions d'euros sur la table, alors tout peut changer. On évoque en effet une offre salariale à plus de 25 millions d'euros par an, là où Verratti touche actuellement la moitié au PSG. De quoi faire réfléchir.