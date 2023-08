Verratti doit partir, le PSG baisse son prix à 50ME

Dans : PSG.

Inutilisé par Luis Enrique durant les matchs amicaux du PSG au Japon, Marco Verratti est plus que jamais sur le départ alors que deux clubs saoudiens sont très intéressés pour l’accueillir.

Courtisé par l’Atlético de Madrid il y a quelques semaines, Marco Verratti a de grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain durant le mercato estival. Mais c’est davantage vers l’Arabie Saoudite que se dirige l’international italien, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026. Bien que « Luis Enrique compatible » selon plusieurs observateurs, le natif de Pescara ne sera pas retenu en cas de belle proposition financière, après plusieurs saisons décevantes dans la capitale française.

Il y a quelques jours, Paris a rejeté une offre de 30 millions d’euros transmise par le club saoudien d’Al-Hilal. Au début des négociations, le champion de France en titre voyait les choses en grand pour Marco Verratti puisque Nasser Al-Khelaïfi espérait une vente colossale à hauteur de 80 millions d’euros. Le président du Paris Saint-Germain a vite compris qu’il n’atteindrait jamais cette somme pour le transfert de son milieu de terrain.

Le PSG baisse le prix de Verratti à 50 millions d'euros

C’est ainsi que selon les informations de RMC, le PSG est désormais ouvert à un départ de son joueur de 30 ans en cas d’offre comprise entre 50 et 60 millions d’euros. Avec cette baisse significative des exigences parisiennes, le transfert de Marco Verratti devient tout d’un coup très probable. D’autant qu’Al-Hilal n’est pas le seul club saoudien sur les rangs puisque Al-Ahli est également très intéressé par la perspective de récupérer le champion d’Europe 2021 avec l’Italie.

Marco Verratti, qui envisage un départ et qui n’a pas fermé la porte au championnat saoudien, a donné sa préférence à Al-Hilal et semble déjà avoir trouvé un accord contractuel avec le club dans lequel évolue par ailleurs Kalidou Koulibaly, Ruben Neves et Sergej Milinkovic-Savic. Le dossier est encore « loin d’être bouclé » selon RMC mais il y a désormais un bon espoir de voir le PSG et Al-Hilal trouver un accord pour le transfert de Marco Verratti. Quoi qu’il en soit, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui validera le départ d’un joueur recruté en 2012 auquel il est très attaché.