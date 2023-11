Une star de l'Algérie au PSG, son agent déchire le contrat

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Campos s'active déjà pour préparer le prochain mercato du Paris Saint-Germain. Mais le conseiller sportif se heurte aux exigences de l'agent d'un international algérien.

Depuis qu’il a quitté Angers pour Wolverhampton, Rayan Aït-Nouri a prouvé que malgré son jeune âge, il pouvait aisément s’installer au sein d’une solide défense de Premier League. Lié jusqu’en 2026 avec le club anglais, celui qui est devenu international algérien cette année, donne des idées à de nombreux clubs, et notamment au Paris Saint-Germain. Au point même que Luis Campos aurait parlé d’une possible signature du joueur de 22 ans avec l’agent de ce dernier qui n’est autre que Jorge Mendes. Ce n’est pas un secret, les deux hommes adorent faire des affaires ensembles, au point même que cela a souvent été reproché dans le passé au conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi. Et Sports Zone dévoile que le nom de Rayan Aït-Nouri a été évoqué lors d’une rencontre entre les deux Portugais il y a deux semaines. Mais, les choses ne se sont passées comme le responsable du mercato parisien l’espérait.

Aït-Nouri veut une place garantie au PSG

FLASH ZONE



Rayan Aït-Nouri est le choix numéro un de Luis Campos pour le mercato hivernal au poste de latéral gauche. 🔴🔵



▫️Jorge Mendes, quant à lui, a refusé. ❌



L'agent veut des garanties de temps de jeu à long terme. 🇩🇿

Compte tenu de l'excellente relation entre Campos et Mendes, le premier ayant fréquemment permis au second de faire de très belles affaires financières en recrutant certains de ses joueurs, le Paris Saint-Germain pensait pouvoir rapidement trouver un accord pour recruter Rayan Aït-Nouri. Mais à en croire le média spécialisé dans le mercato, l'ancien agent de Cristiano Ronaldo a clairement fait comprendre à l'émissaire du PSG que l'international algérien ne sera intéressé par le club de la capitale que s'il obtient des garanties sur son temps de jeu. Luis Enrique n'étant pas du genre à offrir ainsi des certitudes aux joueurs, Jorge Mendes a donc décliné l'offre transmise par Luis Campos pour que le défenseur algérien rejoigne le vestiaire parisien. Il faut désormais se demander si Campos va se pencher sur un autre joueur, ou s'il va revenir à la charge pour Rayan Aït-Nouri.