Une étrange rumeur sur la nouvelle star du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche à se défaire de quelques joueurs cet hiver, mais une attaque surprise sur un joueur prometteur est néanmoins en cours.

De nombreuses stars sont parties cet été au PSG, de Neymar à Messi en passant par Sergio Ramos. Forcément, la renommée du club français en a pris un petit coup. Mais il y a un joueur qui a permis de contre-balancer cet effet négatif, c’est Kang-In Lee, qui a changé de dimension en quittant Majorque pour rejoindre le Paris SG. Sa popularité énorme en Asie, et notamment en Corée du Sud, a provoqué un ras de marée dans les boutiques du PSG, qui sont prises d’assaut et voient même le milieu offensif talonner Kylian Mbappé au rang des meilleurs vendeurs de maillots du club francilien.

L'Atlético et Valence sur les rangs

Néanmoins, sur le plan sportif, les choses vont moins bien. Par éclair, Lee a montré son talent, mais sa première partie de saison reste décevante. Une sollicitation aux Jeux Asiatiques pour remporter un titre et s’éviter un futur service militaire, une blessure, et un positionnement hésitant entre l’aile et le milieu de terrain. Résultat, deux buts et deux passes décisives, et l’impression que le PSG doit recruter au milieu de terrain pour la Ligue des Champions.

De quoi renvoyer Lee en Espagne ? C’est en tout cas ce qu’affirme le média Todo Fichajes, pour qui deux clubs se sont renseignés sur sa situation. Il s’agit de l’Atlético de Madrid et de Valence, où il possède plusieurs anciens coéquipiers. Deux destinations possibles en raison, selon le média espagnol, de la volonté du Sud-Coréen de retrouver du temps de jeu après six mois compliqués à Paris. Toutefois, l’opération sera bien délicate à boucler, car le PSG n’est pas vendeur, et un prêt ne lui rendrait pas vraiment service alors qu’il s’agit d’un joueur pour l’avenir, et qui possède une importance colossale dans le marketing du club également. A voir désormais courant janvier si l’Atlético et Valence se montrent insistants, mais un tel départ reste peu envisageable à l’heure actuelle.