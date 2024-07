Un mercato de fou au PSG, ça va arriver fort

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que le marché des transferts estival a débuté depuis pas mal de semaines déjà, le PSG se fait discret au niveau des officialisations. De quoi inquiéter logiquement ses fans, même si tout devrait prochainement s'accélérer pour les champions de France.

Le PSG espère boucler des gros deals cet été au mercato. Luis Enrique sait que démarrer une nouvelle ère sans Kylian Mbappé ne sera pas des plus faciles et que le chantier global s'annonce long et périlleux. L'entraineur espagnol a déjà des idées claires sur les éléments qu'il veut voir débarquer dans la capitale française. Pourtant, les dossiers peinent à être conclus. Alors que le PSG reprendra prochainement le chemin de l'entrainement, le club parisien n'a officialisé que Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. Pour beaucoup de fans et observateurs parisiens, l'heure est quand même à l'inquiétude. Cependant, le Paris Saint-Germain a déjà un plan de route précis et les amoureux du club devraient finalement y trouver leur compte.

Le PSG a déjà tout prévu au mercato ?

Selon les informations du compte La Source Parisienne, le PSG recrutera en effet surtout au mois d'août : « Le mercato d’été du PSG n’est pas du tout lié à l’accord financier entre le club et Kylian Mbappé autour de son départ. De ce que je sais, le club a déjà avancé sur plusieurs belles pistes et possède une vision très claire. Sur un été de compétitions internationales (Euro, Copa, etc), il y a toujours beaucoup plus de mouvements en août. Patience donc mais sachez que le PSG sera ambitieux cet été et souhaite se renforcer considérablement ». D'après les derniers échos autour du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, Joshua Kimmich, Joao Neves ou encore Edmond Tapsoba sont en contacts avancés avec les champions de France et semblent être les grosses priorités du marché des transferts estival des Parisiens.