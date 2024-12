Un joueur « ‍incroyable ‍», le PSG met 100 millions d’euros

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique craque pour un joueur de Premier League, et le PSG a bien envie de tenter sa chance pour faire venir Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle.

En grande difficulté en attaque lors des matchs de Ligue des Champions, le PSG n’a pas non plus réussi à convaincre au milieu de terrain. Joao Neves réalise un bon début de saison et Vitinha reste un joueur important. Mais Warren Zaïre-Emery ne parvient plus à retrouver son niveau lors de ses débuts éclatants, et Fabian Ruiz n’est que l’ombre de lui-même dans les gros matchs. Résultat, comme c’est le cas depuis des années, le PSG rêve de trouver le joueur d’impact capable de récupérer les ballons et de les porter vers l’avant. Il y a un joueur au profil parfait qui connait bien la Ligue 1 et qui a séduit Luis Enrique, il s’agit de Bruno Guimaraes.

Retour sur la phase de ligue d’UEFA Champions League disputée cette saison par les Rouge et Bleu. Avec, en ligne de mire, deux derniers rendez-vous qui s’annoncent décisifs. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 28, 2024

La presse espagnole annonce l’intérêt du PSG pour le milieu de terrain brésilien, révélé à l’OL et qui est depuis son arrivée en Premier League le maillon fort de Newcastle. A l’heure où les Magpies ralentissent dans la progression de leur grand projet, cette rumeur ne surprend pas en Angleterre. Le PSG a besoin d’un élément de ce profil, et a les moyens de faire une offre colossale. Selon la presse de Newcastle, il faudrait 100 millions d’euros (83 millions de livres sterling) pour boucler l’opération. Une telle dépense pour régler un problème majeur, Nasser Al-Khelaïfi est capable de faire une folie si jamais cela relance son équipe, même si Bruno Guimaraes ne serait pas utilisable tout de suite en Ligue des Champions pour la foin de la phase de saison régulière.

Newcastle fait la pub de Bruno Guimaraes

Newcastle n’est pas vendeur pour l’ancien lyonnais, mais les joueurs et le manager des Magpies sont conscients qu’il sera difficile de le retenir si jamais il devait se décider à revenir en Ligue 1. Manager bien installé à Newcastle, Eddie Howe a reconnu que les qualités de Guimaraes en faisait « un joueur incroyable, de classe mondiale, et je pèse mes mots » lors de récentes questions sur l’avenir du Brésilien. « Il a des qualités incroyables et il les montre avec une régularité impressionnante », a souligné le manager anglais, qui n’a pas eu besoin d’en rajouter pour convaincre un Luis Enrique pas toujours chaud pour des renforts de poids dans son effectif, mais qui là craque complètement pour Bruno Guimaraes.