Un indésirable s'en va, le PSG doit payer 3 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le départ de Milan Skriniar en prêt lors du mercato d’hiver ne fait plus aucun doute. Mais pour se séparer de son défenseur slovaque, le PSG va devoir prendre en charge une partie importante de son salaire.

Utilisé à deux reprises par Luis Enrique depuis le début de la saison, Milan Skriniar n’entre plus dans les plans de l’entraîneur espagnol. Ce dernier lui préfère Willian Pacho, Lucas Beraldo et bien sûr le capitaine Marquinhos et son temps de jeu n’ira pas en grimpant alors que les retours de blessure de Presnel Kimpembe et de Lucas Hernandez sont espérés dans les mois à venir. L’ancien capitaine de l’Inter Milan était à deux doigts de partir l’été dernier, mais il a hésité à accepter l’offre saoudienne dont il a fait l’objet. Conséquence, Milan Skriniar est resté au Paris Saint-Germain mais l’hiver prochain, son départ ne fait aucun doute.

Le n°14 de la Slovaquie a toujours une belle cote et malgré son déclassement au PSG, plusieurs cadors européens sont très intéressés à l’idée de le recruter. La Juventus et le Real Madrid ont manifesté leur intérêt, deux clubs à la recherche d’un défenseur en prêt pour compenser de graves blessures (Bremer à la Juve, Alaba et Carvajal au Real). Mais selon les informations du site Tutto Juve, le Paris Saint-Germain va devoir faire un énorme effort financier pour se séparer de Milan Skriniar cet hiver.

Le PSG va devoir payer 60% du salaire de Skriniar

Le média italien rapporte que la Juve est bouillante à l’idée de récupérer l’international slovaque pour un prêt de six mois… à une condition, que le PSG accepte de prendre en charge 60% de l’énorme salaire de l’ancien de l’Inter. Le salaire de Milan Skriniar de janvier à juin est estimé à près de 5 millions d’euros au total, ce qui signifie que le Paris Saint-Germain va devoir payer 3 millions d’euros sur cette période en cas de prêt à la Juventus. Et ce n’est pas le Real qui va sauver la face du PSG dans ce dossier, car le club merengue souhaite également une prise en charge importante du salaire par le champion de France en titre en cas de prêt de Milan Skriniar.

Autant dire que dans une situation ou dans une autre, le Paris SG sera dans l’obligation de passer à la caisse et cela même si le capitaine de Slovaquie ne figure plus dans son effectif. Une mauvaise opération pour Nasser Al-Khelaïfi, d’autant plus que le joueur reviendra taper à la porte du Campus PSG dès le mois de juin. Mais l’espoir pour Paris est de voir Skriniar briller en prêt dans son futur club afin d’espérer une belle vente à l’été 2025.