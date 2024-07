Un échange XXL entre géants européens, le PSG en larmes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cible prioritaire du PSG en cas de départ de Gonçalo Ramos ou de Randal Kolo Muani lors du mercato estival, Victor Osimhen est annoncé avec insistance du côté de Chelsea par la presse anglaise.

Le dossier Victor Osimhen va peut-être trouver son épilogue dans les jours à venir, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Le profil de l’international nigérian de Naples fait l’unanimité au sein du club de la capitale, qui doit toutefois vendre Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos avant de pouvoir foncer sur le buteur de Naples. Une situation de stand-by qui pourrait bien profiter à Chelsea puisque selon les informations du Guardian, les positions des Blues et de Naples se sont rapprochées au cours des dernières heures. Ce n’est un secret pour personne, le club italien est ouvert à un départ de son buteur et si jusqu’à présent, Aurelio de Laurentiis réclamait aux courtisans de Victor Osimhen le paiement de la clause libératoire, cela n’est pas le cas pour Chelsea pour une raison très simple.

Le club londonien dispose dans son effectif d’un joueur très désiré par Antonio Conte, le nouveau coach de Naples. Il s’agit de Romelu Lukaku, auteur d’une bonne saison en prêt à l’AS Roma l’an passé et qui suscite un vif intérêt du Napoli. C’est ainsi que selon le média britannique, Naples et Chelsea discutent actuellement d’un échange entre Victor Osimhen et Romelu Luakaku, à condition bien sûr que Chelsea accepte d’ajouter une somme d’argent dans le deal en plus de lui offrir l’international belge. Les discussions portent désormais sur cette somme, mais nul doute qu’un accord pourrait rapidement être trouvé entre les deux clubs, puisque les deux joueurs sont eux d’accord pour faire un chassé-croisé.

Kolo Muani et Ramos partis pour rester au PSG ?

Si le deal venait à aboutir, le Paris Saint-Germain pourrait définitivement dire adieu à Victor Osimhen et c’est un des feuilletons du mercato estival du PSG qui prendrait fin. Une signature du Nigérian à Chelsea signifierait également que le champion de France en titre aurait de grandes chances d’entamer la saison à venir avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos comme seuls buteurs. Pas vraiment de quoi rassurer les supporters parisiens au vu des prestations plutôt décevantes et inquiétantes des deux attaquants, recrutés pour un total de 160 millions d’euros hors bonus il y a tout juste un an. Mais officiellement, le PSG compte sur eux puisque Luis Campos a contacté Kolo Muani et Ramos ces derniers jours afin de leur témoigner de la confiance du club.