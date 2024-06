Un deuxième joueur russe au PSG, l'appel est lancé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a pris l'accent russe en ce début de mercato estival. Matvey Safonov a récemment rejoint les rangs franciliens et il pourrait bientôt être accompagné d'un compatriote.

A Paris, le mercato n'est pas encore très conséquent. La faute au flou qui règne autour des droits tv mais aussi à l'Euro 2024. Luis Enrique a pourtant une idée bien précise des profils qu'il veut pour renforcer son effectif, qui plus est depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. L'Espagnol veut des jeunes joueurs tournés vers le collectif. Peu importe l'âge et la nationalité d'ailleurs. Déjà, le PSG a mis la main sur un nouveau gardien, en la personne de Matvey Safonov. L'ancien de Krasnodar devra concurrencer Gianluigi Donnarumma lors du prêt d'Arnau Tenas. Safonov n'est apparemment pas le seul russe qui sera lié au mercato du club de la capitale cet été puisque c'est désormais le cas... d'Aleksandr Golovin.

Golovin au PSG, la voie est ouverte

Dans des propos relayés par Football365, l'international russe a parlé de son avenir. Et s'il ne compte pas quitter l'AS Monaco cet été, mais que cela se produit dans un avenir plus lointain, il le ferait pour un club plus huppé. Et le PSG lui plait beaucoup : « Je me sens bien là où je suis aujourd’hui, encore plus que les années précédentes. L’équipe de Monaco est la plus forte de tous les temps et l’entraîneur est aussi celui qui a le plus de succès. Il n’est donc pas question pour moi de changer d’air. Mais, s’il doit y avoir transfert, c’est uniquement pour les meilleurs clubs. Le PSG, Manchester City, le Real Madrid. Je dirais aussi Arsenal, parce que j’ai toujours eu de la sympathie pour ce club ». En fin de contrat en juin 2026, Golovin a encore quelques mois à donner à Monaco, surtout avec la Ligue des champions à disputer la saison prochaine. Mais le PSG est déjà fixé, un transfert dans la capitale plairait au Russe de 28 ans, lui qui est estimé à 30 millions d'euros.