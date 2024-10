Un départ miraculeux cet hiver, le PSG va devoir payer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Même s’il a disputé deux matchs depuis le début de la saison, Milan Skriniar ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Le PSG et le joueur sont d’accord pour se séparer, mais l’accord ne sera pas simple à trouver.

Recruté libre il y a un an, Milan Skriniar avait tout de la bonne affaire pour le Paris Saint-Germain, qui avait récupéré à l’époque le taulier d’un top club de Série A pour zéro euro. L’international slovaque devait apporter la grinta et le leadership qui manquaient au PSG en Ligue des Champions, mais il s’avère que l’aventure de Skriniar dans la capitale tourne plutôt au fiasco. Pas adapté au style de jeu de Luis Enrique, le défenseur de 29 ans traine son spleen, comme il l’a confié durant cette trêve internationale en conférence de presse.

Skriniar veut quitter le PSG

« Mentalement, je vais bien. Mais je ne suis pas content de cette situation » a fait savoir Milan Skriniar, capitaine de sa sélection, ex-taulier de l’Inter, qui ne peut pas se contenter d’un temps de jeu aussi faible et qui par conséquent, ouvre la porte à un départ du PSG dès le mercato hivernal. Cela tombe bien, son profil reste apprécié en Europe et notamment en Italie, où il a fait la majorité de sa carrière. Un club est très intéressé par ses services : la Juventus Turin. En effet, la Gazzetta dello Sport révèle que la Vieille Dame est activement à la recherche d’un défenseur pour compenser la longue absence de son central brésilien Bremer, lequel a été victime d’une rupture des ligaments croisés contre Leipzig la semaine dernière en Ligue des Champions.

La Juve est intéressée, mais pas à n'importe quel prix

Un prêt est souhaité par la Juventus Turin, une formule qui ne devrait pas convenir au PSG et cela pour plusieurs raisons. D’abord, le champion de France en titre préfèrerait un transfert sec afin de récupérer une indemnité de transfert, même faible, pour un joueur recruté libre il y a un an. Ensuite, la Juve ne souhaite pas supporter 100% du salaire de Skriniar en cas de prêt… et on peut comprendre le club bianconeri au vu des émoluments colossaux que le Paris SG a offert au défenseur slovaque, qui perçoit 10 millions d’euros par an selon le journal aux pages roses.

Autrement dit, la Juventus Turin veut bien récupérer Skriniar en prêt et participer à une part importante de son salaire, mais le PSG devra continuer de payer un pourcentage -encore à définir- des émoluments de son joueur. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos vont maintenant tenter de négocier au mieux avec la Juventus, sachant que le joueur n’entre de toute façon plus dans les plans de Luis Enrique, et que son salaire pèse lourd sur la masse salariale du club parisien.