Un défenseur-buteur aux Pays-Bas, le PSG fonce dessus

À la recherche d'un défenseur central pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain s'active sur plusieurs pistes. Un joueur qui évolue aux Pays-Bas est surveillé par le club de la capitale.

Ces dernières semaines, Paris se démène pour recruter un nouveau défenseur central. Presnel Kimpembe est encore blessé, tandis que Milan Skriniar n'a pas donné une grande satisfaction et son niveau de l'Inter Milan est loin d'être identique à celui affiché au PSG. Danilo Pereira pourrait être vendu et Lucas Beraldo a démontré qu'il était encore trop tendre pour les grandes soirées de Ligue des Champions. Afin d'accompagner Marquinhos, la direction parisienne a pensé à plusieurs joueurs, notamment Edmond Tapsoba, auteur d'une excellente saison avec le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire. Mais d'après les informations de Fabrizio Romano, Paris est également intéressé par les services de Lutsharel Geertruida. Sélectionné pour disputer l'Euro 2024 en Allemagne avec les Oranjes, le joueur du Feyenoord Rotterdam est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs centraux néerlandais.

🚨🔴🔵 EXCL: Lutsharel Geertruida has been added to the list of centre backs monitored by Paris Saint-Germain.



Edmond Tapsoba, another name on PSG shortlist for new centre back after excellent season at Leverkusen.



Premier League clubs also keen on both Geertruida & Tapsoba. pic.twitter.com/btSWyIGB3H