Un champion du monde dragué, le PSG se place

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a fait quelques retouches cet été lors du marché des transferts. Au poste de défenseur central, Willian Pacho a débarqué, même si Luis Enrique aurait certainement voulu l'apport d'un autre joueur confirmé dans ce secteur de jeu.

A Paris, tout va pour le mieux en ce début de saison. Luis Enrique arrive à bien faire jouer son effectif, tout en le faisant gagner. Mais l'Espagnol sait que son projet n'est pas encore totalement abouti. Il aurait bien aimé pouvoir compter sur d'autres joueurs lors du dernier mercato estival. Mais comme il l'a rappelé, certains clubs demandaient bien trop pour leurs joueurs. Luis Enrique ne voulait donc pas faire de folies et faire avec les moyens du bord. L'ancien du Barça aurait cependant pu compter sur les services d'un champion du monde argentin à en croire certaines informations.

Romero, le PSG a tenté le coup

Selon Gaston Edul, le PSG faisait en effet partie des équipes intéressées par le profil de Cristian Romero. Problème, Tottenham n'était pas forcément vendeur, alors que son prix est estimé à près de 65 millions d'euros. Tout pourrait néanmoins changer l'été prochain d'après le journaliste. Outre le club de la capitale française, le Real Madrid et Manchester United sont également dans le coup pour recruter Romero. Et cela pourrait se faire pour un prix plus abordable à deux ans de la fin de son contrat.

Surtout si Tottenham venait à réaliser une nouvelle saison décevante et sans Ligue des champions à la clé. En tout cas, le PSG a bien placé ses pions dans pas mal de dossiers XXL et les fans du club doivent se préparer à tous les scenarii dans les prochaines semaines. Luis Enrique n'écarte en effet pas des nouvelles recrues dès cet hiver si son effectif en a besoin. Surtout dans une saison où les rencontres vont rapidement s'enchainer.