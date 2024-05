Un bijou à 108 ME écrase tout le monde au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La saison 2023-2024 a été celle de l'émergence fulgurante de Warren Zaire-Emery au PSG. Le milieu français de 18 ans a fait une saison complète comme titulaire et est déjà devenu international. De quoi en faire la figure de proue du club parisien.

Si Kylian Mbappé quitte le PSG cet été, c'est loin d'être le drame à Paris. En effet, avec un recrutement efficace et l'arrivée de Luis Enrique sur le banc, le PSG a déjà débuté sa reconstruction l'été dernier. Le bilan de la saison est satisfaisant avec un doublé coupe-championnat et une demi-finale de Ligue des champions. Surtout, le club parisien a fait émerger de nouveaux jeunes talents. Le plus célèbre reste Warren Zaire-Emery, titulaire et taulier à seulement 18 ans. Le néo-international français est la pépite parisienne sur le plan sportif mais aussi financier. La dernière étude du très sérieux Observatoire du sport CIES le confirme.

Warren Zaire-Emery vaut déjà 108 ME !

Ce mercredi, il a publié son étude sur les 100 joueurs possédant la plus forte valeur marchande sur le marché des transferts. Warren Zaire-Emery est bien placé dans le classement puisqu'il est 22e. Selon l'Observatoire du sport CIES, il vaut 108,2 millions d'euros actuellement. Un beau résultat puisque le milieu du PSG ne valait « que » 80,4 millions d'euros dans le précédent classement sorti en janvier dernier. Zaire-Emery est encore loin du trio de tête composé de Bellingham (280,4 millions d'euros), Haaland (255,3 millions d'euros) et Vinicius Jr (240,8 millions d'euros). Toutefois, c'est bien mieux pour lui à l'échelle de la France.

Warren Zaire-Emery est le deuxième joueur français le mieux placé derrière Eduardo Camavinga (112,5 millions d'euros). Il devance Aurélien Tchouaméni (107,4 millions d'euros) ou encore William Saliba (105,2 millions d'euros). Au PSG, seul Xavi Simons le concurrence dans ce classement. Le jeune néerlandais, prêté cette saison à Leipzig, est évalué à 112,1 millions d'euros. Les deux autres parisiens du top 100 ont une valeur bien inférieure. Il s'agit de Gonçalo Ramos (85,1 millions d'euros) et Vitinha (69,4 millions d'euros). A noter que Randal Kolo Muani, présent en janvier dernier, n'est même plus présent dans le top 100. De quoi souligner une fois de plus le talent immense de Warren Zaire-Emery et l'avenir doré qui l'attend au PSG dans les prochaines années.