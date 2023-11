Un Allemand pour remplacer Mbappé, le PSG prend un coup de froid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un gros coup dans le secteur offensif pour l’été 2024, le PSG est très attentif à la situation de la star montante du football allemand Florian Wirtz. Mais le dossier s’annonce presque impossible à boucler.

L’été dernier, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont travaillé dur pour rebâtir presque intégralement le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé ont signé pour épauler Kylian Mbappé sur le front de l’attaque parisienne. L’été prochain, l’avenir du vice-capitaine parisien sera incertain, raison pour laquelle le PSG explore déjà plusieurs pistes pour réaliser un très gros coup sur le marché des transferts. A priori, des joueurs tels qu’Erling Haaland ou Vinicius seront inatteignables pour le Paris Saint-Germain, raison pour laquelle le champion de France en titre s’est tourné au cours des dernières semaines vers le profil de Florian Wirtz.

Homme clé de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, actuel leader de la Bundesliga, l’international allemand a une cote d’enfer sur le marché des transferts. Associé à des clubs du calibre du Real Madrid ou de Liverpool, Florian Wirtz sera très difficile à signer pour le PSG et cela pour plusieurs raisons. D’après les informations de Sky en Allemagne, le Bayer Leverkusen réclame entre 120 et 130 millions d’euros pour son numéro 10, ce qui représente déjà une très mauvaise nouvelle pour le Qatar qui ne s’attendait peut-être pas à un tel tarif.

Wirtz ne veut pas quitter l'Allemagne pour l'instant

La seconde tuile pour Paris, c’est que le Bayern Munich surveille Florian Wirtz et que le joueur n’a pas l’intention de quitter la Bundesliga pour le moment. Autant dire que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi vont peut-être devoir mettre ce dossier entre parenthèses, tout du moins pendant quelques années. Car c’est en Allemagne que Wirtz veut poursuivre sa carrière, que ce soit à Leverkusen ou au Bayern Munich. De quoi faire reculer des clubs comme Paris mais également comme le Real Madrid, qui avait timidement manifesté son intérêt pour Florian Wirtz il y a quelques semaines… au moment où un certain Xabi Alonso était annoncé sur le banc du Real Madrid avant finalement de trouver un accord avec le Bayern Munich pour la saison prochaine.